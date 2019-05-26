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دوري أبطال أوروبا
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رولان غاروس: بليسكوفا الى الدور الثاني

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AFP

تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية عالميا الى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزها الأحد على الأميركية ماديسون برينغل 6-2 و6-3.

وتفوقت بليسكوفا (27 عاما) بسهولة على الأميركية المصنفة 99 في العالم في ساعة تماما، وقالت بعد المباراة "أعتقد بأن مستواي تحسن من مباراة إلى أخرى في دورة روما (اختتمت الأسبوع الماضي)، وآمل في أن أتمكن من الاستمرار بالأداء ذاته هنا".

وكانت بليسكوفا توجت بطلة في روما الأسبوع الماضي بفوزها في النهائي على البريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-4.

وتلتقي بليسكوفا في الدور المقبل مع السلوفاكية كريستينا كوسوفا الصاعدة من التصفيات والتي أقصت بطلة رولان غاروس 2009 الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا 6-4 و6-2.

وكانت أفضل نتيجة للتشيكية بليسكوفا حتى الآن على ملاعب رولان غاروس بلوغ نصف النهائي عام 2017 حيث خرجت على يد الرومانية سيمونا هاليب بثلاث مجموعات 4-6 و6-3 و3-6.

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