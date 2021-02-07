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كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™
تنس

روسيا تتوج بكأس رابطة المحترفين

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قاد الثنائي دانييل مدفيديف وأندري روبليف منتخب بلادهما روسيا إلى التتويج بالنسخة الثانية من مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين للتنس بالفوز على إيطاليا 2-صفر الأحد في ملبورن في المباراة النهائية.

REUTERS

ومنح روبليف المصنف ثامناً عالمياً التقدم لروسيا عندما حقق فوزاً سهلاً على فابيو فونييني 6-1 و6-2، قبل أن يحسم مدفيديف، الرابع عالمياً، القمة بتغلبه على ماتيو بيريتيني 6-4 و6-2.

وقال مدفيديف الذي سيخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى: ""إنه إنجاز حقاً".

وأضاف مدفيديف الذي تبقى أفضل نتيجة له في بطولات الغراند سلام المباراة النهائية في فلاشينغ ميدوز عام 2019: "(إنه يمنح) جرعة جيدة من الثقة".

وأشاد بيريتيني بمدفيديف وقال "إنه يلعب بشكل جيد جداً، لديه الثقة، هذا واضح".


وكانت صربيا توجت بلقب النسخة الأولى من كأس الرابطة العام الماضي.

رابطة اللاعبين المحترفين دانييل مدفيديف أندري روبليف
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