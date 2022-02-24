روبليف أول المتأهلين إلى نصف نهائي دورة دبي

وكما حصل الأربعاء، اضطر الروسي المصنف ثانيًا في الدورة لتعويض تأخره بمجموعة قبل أن يخرج فائزًا ضد الكوري الجنوبي سونوو كوون.

ويلتقي روبليف في المربع الذهبي مع الإيطالي يانيك سينر أو البولندي هوبرت هوركاش، المصنفان رابعًا وخامسًا تواليًا في دبي، اللذين يلتقيان لاحقًا.

وقال روبليف بعد بلوغه نصف النهائي في دبي للعام الثاني تواليًا "واصلت القتال لأرى ما يمكن أن يحدث.... بدأت اللعب بطريقة أفضل وحققت الفوز".

وتابع "أن أبلغ نصف النهائي الثاني تواليًا هنا هو نتيجة جيدة، سنرى ما سيحصل غدًا...الأهم أن أستمر في التحسن وسنرى ما سيحصل".





