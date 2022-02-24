English
العربية
دوري أبطال أوروبا
تنس

روبليف أول المتأهلين إلى نصف نهائي دورة دبي

من قبل

أصبح الروسي أندري روبليف، المصنف سابعًا عالميًا، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من دورة دبي للتنس، بفوزه الخميس على الأميركي ماكينزي ماكدونالد بنتيجة 2-6، 6-3، 6-1.

Reuters

وكما حصل الأربعاء، اضطر الروسي المصنف ثانيًا في الدورة لتعويض تأخره بمجموعة قبل أن يخرج فائزًا ضد الكوري الجنوبي سونوو كوون.

ويلتقي روبليف في المربع الذهبي مع الإيطالي يانيك سينر أو البولندي هوبرت هوركاش، المصنفان رابعًا وخامسًا تواليًا في دبي، اللذين يلتقيان لاحقًا.

وقال روبليف بعد بلوغه نصف النهائي في دبي للعام الثاني تواليًا "واصلت القتال لأرى ما يمكن أن يحدث.... بدأت اللعب بطريقة أفضل وحققت الفوز".

وتابع "أن أبلغ نصف النهائي الثاني تواليًا هنا هو نتيجة جيدة، سنرى ما سيحصل غدًا...الأهم أن أستمر في التحسن وسنرى ما سيحصل".

                  
                  
 

أندريه روبليف دورة دبي
السابق وفاة الزميل ممدوح إسماعيل مرزو
اقرأ
وفاة الزميل ممدوح إسماعيل مرزوق
التالي

آخر الأحداث

>