راونيتش ينسحب من تشكيلة كندا المشاركة في كأس ديفيس

سيحل برايدن شنور الذي يحتل المركز 94 عالمياً بدلاً من راونيتش (28 عاماً) الذي كان يحتل المركز الثالث عالمياً سابقا في البطولة التي ستقام في مدريد وستستغرق أسبوعاً.

وقال في بيان للاتحاد الكندي للتنس: "إنه قرار صعب ومحبط بالنسبة لي ألا أستطيع تمثيل بلدي في كأس ديفيس، أثرت حالتي الصحية علي بشدة منذ بداية هذا العام وساءت الأمور مجدداً. سأحاول الاستفادة من الوقت للتعافي واتمنى العودة للملاعب الموسم المقبل".

وحتى في غياب راونيتش، فإن كندا تتمتع بتشكيلة قوية تضم دينيس شابوفالوف المصنف 15 عالمياً وزميله الصاعد فليكس أوجيه-الياسيم صاحب المركز 21 عالمياً وكلاهما سيشارك في البطولة.

وتشارك 18 دولة في النسخة الأولى المعدلة من البطولة وستكون كندا ضمن المجموعة السادسة مع الولايات المتحدة وإيطاليا.

وأضاف راونيتش وصيف بطل ويمبلدون في السابق: "أثق في زملائي وأعرف تماماً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم للحصول على أول لقب لكندا في كأس ديفيس، سأتابع أداء الفريق عن كثب وأتمنى له التوفيق".

وستتألف المواجهات من مباراتي فردي ومباراة واحدة في الزوجي وستتأهل المنتخبات صاحبة الصدارة في كل مجموعة إضافة لأفضل منتخبين حصلا على المركز الثاني إلى دور الثمانية. وستقام مباريات دور المجموعات في الفترة من الاثنين على أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الموافق 24 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.



