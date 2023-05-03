رادوكانو تُعلن عدم مشاركتها في بطولتي رولان غاروس وويمبلدون

وكتبت اللاعبة البالغة 20 عاماً عبر حسابها على إنستغرام "أشعر بخيبة أمل لأني مضطرة إلى الإعلان عن غيابي عن الملاعب خلال الأشهر القليلة المقبلة. (...) يؤلمني أن أفتقد البطولات الصيفية".

قالت في صفحة مكتوبة بخط يدها نشرتها عبر حسابها الرسمي، مصحوبة بصورة أخرى لها في سرير المستشفى بضمادة كبيرة على يدها اليمنى "أقل ما يُقال، كانت الأشهر العشرة الماضية صعبة حيث واجهت إصابة متكررة في العظام".

وأوضحت البريطانية "سأخضع لعمليات جراحية بسيطة في يديّ لحل هذه المشكلة (...) وأثناء وجودي فيها، سأخضع لعملية جراحية صغيرة في الكاحل".