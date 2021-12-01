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رابطة محترفات كرة المضرب تعلق الدورات في الصين

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أعلنت رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب (WTA) الأربعاء عن تعليق جميع الدورات المقررة في الصين، وذلك بسبب مخاوف بشأن سلامة اللاعبة الصينية بينغ شواي.

REUTERS

وقال رئيس الرابطة ستيف سايمون إنه قلق أيضاً على سلامة لاعبات أخريات وطواقم العاملين، موضحاً "نظراً للوضع الحالي، أشعر بقلق بالغ بشأن المخاطر التي قد يواجهها جميع لاعباتنا وموظفينا إذا كنا سنقيم أحداثاً في الصين خلال عام 2022".

وجاء في بيان سايمون "أُعلن الإيقاف الفوري لجميع البطولات (WTA) في الصين، وهونغ كونغ أيضاً".

وتابع سايمون "بضمير حيّ، لا أرى كيف يمكنني أن أطلب من الرياضيات المنافسة هناك عندما لا يُسمح لبينغ شواي بالتواصل بحرية، ويبدو أنها تعرضت لضغوط لتناقض مزاعمها المتعلقة بالاعتداء الجنسي". 

                  
                  
 

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