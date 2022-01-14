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رئيس صربيا يتهم رئيس الوزراء الأسترالي بـ "إساءة معاملة" دجوكوفيتش

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انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الجمعة رئيس الوزراء الأسترالي متهماً بلاده بـ "إساءة معاملة" النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً بعد أن ألغت السلطات تأشيرته للمرة الثانية قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

REUTERS

وقال فوتشيتش على مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا تسيئون معاملته، ولماذا تتعاملون معه بهذا الشكل ليس فقط ضده ولكن أيضًا ضد أسرته والبلاد بأسرها؟".

وجاءت تصريحات الرئيس الصربي بعد ساعات من قيام أستراليا بتجريد دجوكوفيتش من تأشيرته للمرة الثانية الجمعة والعزم على احتجازه.

وأدت هذه الخطوة إلى ردّ قانوني من فريق دجوكوفيتش، مما أسفر عن أمر قضائي مؤقت وجلسة استماع للمحكمة الفيدرالية صباح السبت.

وأجرى دجوكوفيتش الذي تحوك الشكوك حول تلقيه لقاح كورونا تمارينه على ملاعب "ملبورن بارك" قبل ساعات فقط من إعلان قرار وزير الهجرة أليكس هوك المفاجئ.

وبقي فوتشيتش ثابتًا في دعمه لدجوكوفيتش طوال هذه الأحداث الدرامية، واصفًا الاحتجاز السابق لنجم كرة المضرب بأنه "مطاردة سياسية" بعد الخلاف حول الإعفاء الطبي للاعب البالغ 34 عامًا.

وتابع الرئيس تعليقاته عبر انستاغرام "إذا أردت منع نوفاك دجوكوفيتش من الفوز باللقب العاشر في ملبورن، فلماذا لم تعيده على الفور، ولماذا لم تخبره بأنه من المستحيل الحصول على تأشيرة؟".

وأضاف "نوفاك، نحن نقف بجانبك!".
 

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس نوفاك دجوكوفيتش
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