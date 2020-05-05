رئيس رابطة محترفات التنس يرحب باقتراح فيدرر

ودعا فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20)، الشهر الماضي إلى دمج الرابطتين، معتبراً بأن الوقت الحالي هو الملائم لخطوة كهذه، في إشارة إلى الأزمة المرتبطة بتعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال سايمون في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نشرت الثلاثاء "لست خائفاً من الدمج الكامل، لم أكن يوماً (...) سأكون حتماً أول من يدعم الفكرة. من الواضح أنه طريق طويل ومتعرج، ولكن أعتقد أن هناك وجهة نظر حتماً".

ولقي اقتراح فيدرر دعم عدد من الأسماء البارزة في اللعبة، مثل المصنف ثانياً الإسباني رافاييل نادال، والرومانية سيمونا هاليب والأميركية بيلي جين كينغ، المصنفتين سابقاً في المركز الأول لدى المحترفات.

وكتبت كينغ الفائزة بـ12 لقباً كبيراً والتي ساهمت عام 1973 بإنشاء رابطة المحترفات وكانت أول رئيسة لها، "أنا موافقة، وأقول ذلك من بداية السبعينات. صوت واحد، الرجال والسيدات معا، كانت رؤيتي لكرة المضرب منذ زمن بعيد".

وفيما أقر سايمون أن أي توحيد للرابطتين لا يزال بعيد المنال، رأى أن تأثير جائحة "كوفيد-19" على اللعبة اقتصادياً ومالياً قد يساهم في تعجيل الأمور والتوصل إلى اتفاق بشأن الدمج.

وقال "هذه فترة فريدة (...) قد توفر الأزمات والتحديات أحياناً الفرصة المواتية"، مضيفاً "إذا تم الاتفاق على الهدف، بإمكانك إنجاز الأمور بطريقة أسرع".

واضطرت الرابطتان إلى اتخاذ إجراءات من أجل خفض التكاليف منذ تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعليق منافساتهما حتى 13 تموز/يوليو على أقرب تقدير.

وتم إلغاء العديد من الدورات أبرزها بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي ألغيت في حين أرجئت بطولة رولان غاروس الفرنسية من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر.

وأكد سايمون أن أي دمج لن يكون دافعه إنقاذ رابطة المحترفات، مشدداً على أن الأخيرة "ستكون بخير رغم الأزمة، ولكن إذا ما أردنا القيام بالعمل الصائب وتوحيد الرياضة، أعتقد أن رابطة المحترفات ستكون داعمة جدا لهذا المفهوم".

