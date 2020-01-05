ديميتروف يمنح بلغاريا الفوز على مولدافيا

وأتاح ديميتروف المصنف 20 عالميا، والذي يتولى قيادة المنتخب واللعب في صفوفه خلال كأس المحترفين، لبلاده التغلب على منافستها بالتفوق في مباراتي الفردي.

وتغلب البلغاري على منافسه رادو ألبوت 6-2 و6-3، بعدما كان مواطنه ديميتار كوزمانوف قد فاز على ألكسندر كوزبينوف 6-1 و7-5.

واكتفى المنتخب المولدافي بالفوز في الزوجي ضمن المواجهة بين المنتخبين في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بلجيكا وبريطانيا.

وهو الفوز الثاني لبلغاريا في المجموعة، بعد تغلبها بنتيجة مماثلة على بريطانيا في اليوم الأول، بينما تلقت مولدافيا الخسارة الثانية بعد أولى بنتيجة صفر-3 أمام بلجيكا.





ميلمان بديل كيريوس



وفي المجموعة السادسة، استدعت أستراليا المضيفة جون ميلمان للحلول بدلا من نيك كيريوس قبيل موعد مواجهة الفردي ضد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، بعدما عانى لاعبها المثير للجدل من آلام في الظهر.

ولم يخيب البديل آمال الجمهور الأسترالي في مدينة بريزبين، إذ فاز على أوجيه-ألياسيم 6-4 و6-2 في ساعة و41 دقيقة، قبل أن يحسم مواطنه أليكس دي مينور المواجهة بالفوز على دينيس شابوفالوف في لقاء الفردي الثاني 7-6 (8-6)، 6-4 و6-2، الذي امتد لثلاث ساعات كاملة.

وحسمت أستراليا أيضا مواجهة الزوجي، لتنهي اللقاء بالفوز 3-صفر.

وهو الفوز الثاني لأستراليا في المجموعة بعدما تغلبت بالنتيجة ذاتها على ألمانيا، علما بأن منتخب الأخيرة يلاقي المنتخب اليوناني اليوم.

وضمن المجموعة الرابعة، حققت إيطاليا الفوز على النرويج بنتيجة 2-1، على رغم خسارة أبرز لاعبيها فابيو فونيني أمام كاسبر رود.

وواصل رود (21 عاما) تقديم أدائه الجيد في الآونة الأخيرة، وتغلب على فونيني المصنف 12 عالميا بنتيجة 6-2 و6-2، ليعادل النتيجة لصالح منتخب بلاده بعد فوز الإيطالي ستيفانو ترافاغليا على فيكتور دوراسوفيتش في مباراة الفردي الأولى 6-1 و6-1 في 56 دقيقة فقط.

وحسمت إيطاليا اللقاء في الزوجي، بفوز الثنائي فونيني وسيموني بوليلي على رود ودوراسوفيتش بنتيجة 6-3 و7-6 (7-3).

وتجمع المباراة الثانية في المجموعة بين المنتخبين الأميركي والروسي.