دومينيك تيم يعلن إصابته بكوفيد-19

كان النمسوي دومينيك تيم سعيداً بالعودة الثلاثاء إلى المنافسات رغم خسارته في الدور الأول من دورة ماربيا الإسبانية للتحدي في التنس، لكنه سرعان ما أصيب بخيبة أمل الأربعاء مع إعلان إصابته بكوفيد-19.

وكتب تيم (28 عاماً) عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "يبدو أن الأخبار السارة لا تدوم طويلاً مؤخراً (...) الليلة الماضية (الثلاثاء) بعد العشاء بدأت حالتي تسوء وقضيت ليلة سيئة".

وأضاف "بعدما شعرت ببعض العوارض الطفيفة، قررت إجراء اختبار هذا الصباح (الأربعاء) والذي جاء إيجابياً بفيروس كوفيد-19. الآن يجب أن أنتظر وأرى كيف يتطور".

ولم يلعب تيم المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، منذ انسحابه في بداية دورة مايوركا حزيران/يونيو الماضي، بسبب إصابة في معصم يده اليمنى.