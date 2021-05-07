دومينيك تيم إلى نصف نهائي دورة مدريد

وتنتظر تيم في المربع الذهبي مواجهة ثأرية مع الإسباني رافايل نادال الذي أسقطه في نهائي 2017 أو الالماني ألكسندر زفيريف الذي حرمه من اللقب عام 2018، اللذين يلتقيان لاحقًا.

وخرج تيم الباحث عن لقبه الثامن عشر في مسيرته الاحترافية والثاني في الماسترز فائزًا للمرة الثالثة في رابع مواجهة جمعته مع إيسنر حيث جاء الفوز الوحيد للأميركي في بكين عام 2015.

وكان إيسنر (36 عامًا) رجل الارسالات الساحقة، أقصى الروسي أندري روبليف المصنف سابعًا عالميًا في ثمن النهائي مسددًا 29 إرسالا ساحقًا.

وقال تيم (27 عامًا) وصيف نادال في رولان غاروس عامي 2018 و2019 "إنه أحد أفضل مسدّدي الارسالات في التاريخ وخاصة هنا على هذا الارتفاع، الكرة ترتد عاليًا ومن الصعب أن تردها ... تفاجأت من طريقه رده للكرات".

وتابع حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على حساب زفيريف "الزحم تغيّر عندما أنقذت ثلاث فرص لكسر الارسال في المجموعة الثانية".

ورغم أن إيسنر حقق ضربات رابحة أكثر من ضعف التي سدّدها تيم (44 مقابل 20)، إلا أن الاخير استفاد من الاخطاء المباشرة العديدة للاميركي (26 مقابل 10).

وأنهى إيسنر المتوج بـ15 لقبًا في مسيرته الاحترافية المباراة مع 18 إرسالا ساحقًا مقابل اثنين للنمساوي.