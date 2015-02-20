دولغوبولوف إلى ربع نهائي ديلراي بيتش

بلغ الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف المصنّف ثالثاً الدور ربع النهائي من دورة ديلراي بيتش الأميركية الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها 488 ألف دولار، وذلك بفوزه على الأميركي تيم سميشيك 6-2 و6-4.

ويلتقي دولغوبولوف (26 عاماً ومصنّف 24 عالمياً)، الساعي إلى لقبه الاحترافي الأول منذ 2012 والثالث في مسيرته الاحترافية (فاز بدورة أوماغ عام 2011 وواشنطن عام 2012)، في الدور المقبل الأميركي الآخر دونالد يونغ الذي تغلّب بدوره على الكولومبي أليخاندرو غونزاليز 6-3 و6-2.

وودّع الصربي فيكتور ترويسكي المصنّف ثامناً من الدور الثاني بخسارته أمام الأسترالي برنارد توميش 3-6 و7-6 (7-2) و4-6.

ويلتقي توميتش في ربع النهائي الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الذي أطاح بالأسترالي الآخر مارينكو ماتوزيفيتش بالفوز عليه 6-1 و6-3.

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