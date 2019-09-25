دورة ووهان: انسحاب هاليب بسبب الإصابة

فيما ضمنت الأسترالية آشلي بارتي البقاء في صدارة التصنيف العالمي بخروج مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية من ثمن النهائي.

في المباراة الأولى، كانت المصنفة أولى عالميا سابقا تتواجه مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المشاركة ببطاقة دعوة والفائزة في تموز/يوليو بلقبها الاحترافي الأولى بتتويجها بطلة لدورة بوخارست.

وتلتقي الكازخستانية في الدور المقبل البيلاروسية آرينا سابالينكا التاسعة وحاملة اللقب والتي تغلبت على الهولندية كيكي برتنز السادسة 6-1 و7-6 (11-9).

وبدت هاليب في طريقها لحسم المجموعة الأولى بعد أن تقدمت 4-2، لكن منافستها الكازخستانية البالغة من العمر 20 عاما عادت الى الأجواء وكسرت إرسال الرومانية لتفرض التعادل 4-4 ثم تتقدم على إرسالها 5-4 قبل أن تطلب الأخيرة وقتا مستقطعا طبيا.

وبعد عودتها الى الملعب وخوضها بعض النقاط في الشوط العاشر، قررت بطلة رولان غاروس لعام 2018 وويمبلدون هذا العام الانسحاب بسبب أوجاع في أسفل ظهرها، ما منح ريباكينا أهم فوز لها على لاعبة من نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات (سادسة حاليا).

وكشفت هاليب بعد انسحابها أن إصابتها "في أسفل الظهر. أعتقد أنها إصابة عضلية أكثر من أي شيء آخر، لكني لست متأكدة بعد... لا أعلم إذا كانت نفس الإصابة (التي تعرضت لها في أيلول/سبتمبر الماضي خلال دورة بكين ما أدى الى انهاء موسمها باكرا). تبدو مختلفة لكنها في المنطقة ذاتها".

وتابعت "بدأت هذه الدورة بشكل جيد. أشعر بخيبة أمل لحصول هذا الأمر (الإصابة) مجددا في ظهري".

ولطالما عانت هاليب في هذه الدورة التي انتهى فيها مشوارها عند الحاجز الأول في ثلاث من مشاركاتها الخمس الماضية، وتبقى أفضل نتيجة لها وصولها الى نصف النهائي عام 2016 حين خرجت على يد التشيكية بترا كفيتوفا.

- بارتي تضمن البقاء في الصدارة -

وفي الثانية، ضمنت بارتي المصنفة أولى البقاء في صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات بعد خسارة مطاردتها المباشرة بليشكوفا أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 1-6 و4-6.

وكانت بليشكوفا بحاجة إلى التتويج بلقب الدورة الصينية لإزاحة بارتي من صدارة التصنيف العالمي.

وكان الفارق بين بارتي وبليشكوفا 321 نقطة في التصنيف العالمي الصادر هذا الإثنين.

وتلتقي ياستريمسكا في ربع النهائي مع التشيكية الأخرى بترا كفيتوفا الخامسة والتي تغلبت على الأميركية سلون ستيفنز العاشرة 6-3 و6-3.

وحجزت بارتي التي كانت بلغت دور الأربعة في الدورة الصينية العام الماضي، بطاقتها إلى الدور ربع النهائي إثر تغلبها على الأميركية صوفيا كينين الخامسة عشرة 6-3 و7-5.

وتلتقي بارتي في الدور ربع النهائي مع الكرواتية بترا مارتيتش التي تغلبت على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-3.

وبلغت الدور ربع النهائي أيضاً الأميركية أليسون ريسكي بتغلبها على الصينية وانغ كيانغ الثامنة 6-2 و6-1، لتضرب موعدا مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثالثة والتي تغلبت على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 6-4 و6-2.

