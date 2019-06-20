واجه السويسري المخضرم روجيه فيدرر (37 عاما) صعوبة كبيرة في تخطي منافسه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بالفوز عليه 7-6 (7-5) و4-6 و7-5، ليحجز بطاقته في الدور ربع النهائي من دورة هاله الالمانية لكرة المضرب على الملاعب العشبية الخميس.

وكان فيدرر الساعي الى الفوز بالدورة الالمانية للمرة العاشرة في مسيرته، في طريقه لحسم المباراة عندما فاز بالمجموعة الاولى وكسر ارسال منافسه في المجموعة الثانية، لكن تسونغا انتفض بقوة ونجح في الفوز بها ومعادلة الارقام.

وفي الثالثة ظل التعادل قائما حتى 5-5 عندما نجح فيدرر بكسر ارسال منافسه في الشوط الحادي عشر ثم فاز بارساله والمباراة بعد ساعتين و16 دقيقة.

ويلتقي فيدرر في ربع النهائي مع الاسباني باوتيستا اغوت الفائز على الفرنسي الآخر ريشار غاسكيه 6-1 و6-4.

وكان مباراة الخميس المواجهة الثامنة عشرة بين فيدرر وتسونغا، فحقق الأول فوزه الـ12 مقابل 6 هزائم، بينها واحدة على الملاعب العشبية عام 2011 في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون (الوحيدة بينهما على هذه النوعية من الملاعب).

وثأر فيدرر من الفرنسي الذي حسم المواجهتين الماضيتين بينهما، في نهائي ماسترز كندا للالف نقطة عام 2014 وربع نهائي مونتي كارلو للالف نقطة عام 2016.

ومن جهته، لم يجد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا صعوبة تذكر في حجز بطاقته الى الدور ربع النهائي ايضا رغم إصابة تعرض لها في ركبته الإثنين في الدور الأول وأجبرته على الانسحاب من منافسات الزوجي.

واحتاج الألماني البالغ 22 عاما الى ساعة و12 دقيقة لكي يتخطى عقبة الأميركي ستيف جونسون 6-3 و7-5 بعدما حسم الفرصة الأولى له لإنهاء اللقاء لصالحه ومواجهة البلجيكي دافيد غوفان في ربع النهائي.

وأقر زفيريف الذي يبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 2016 و2017 حين وصل حتى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام مواطنه فلوريان ماير ثم السويسري روجيه فيدرر المتوج بلقب هذه الدورة تسع مرات، بأن "الأيام الماضية لم تكن سهلة علي، أنا مسرور لتمكني من التواجد على أرضية الملعب".

وأشار الألماني الى أنه "لو كنت في أي دورة أخرى، لذهبت الى منزلي (بعد الإصابة) من أجل التحضر لبطولة ويمبلدون" ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تبدأ في الأول من تموز/يوليو.

وبلغ ربع النهائي ايضا الإسباني روبرتو باوتيستا السابع والإيطالي ماتيو بيريتيني، بفوز الأول على الفرنسي ريشار غاسكيه 6-1 و6-4 والثاني على مواطنه أندرياس سيبي 4-6 و6-3 و6-2.