تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف أول الى الدور نصف النهائي من دورة هاله الالمانية لكرة المضرب على الملاعب العشبية بفوزه الصعب على الإسباني روبرتو باوتيستا- اغوت السابع 6-3 و4-6 و6- 4 في ربع النهائي، فيما خرج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا بخسارته امام البلجيكي دافيد غوفان 6-3 و1-6 و6-7 (7-3).

وعانى فيدرر الساعي للفوز بالدورة الالمانية للمرة العاشرة في مسيرته، للمباراة الثانية على التوالي، فبعدما تغلب بصعوبة على الفرنسي جو - ويلفريد تسونغا في الدور السابق، اضطر مرة جديدة إلى رفع مستواه للتخلص من منافسه المصنف 20 عالميا.

بعد بداية صاروخية لفيدرر المصنف ثالثا عالميا، كسر ارسال منافسه وتقدم 2- صفر في أقل من خمس دقائق، قبل ان يفوز بالمجموعة الاولى 6-3.

ولم تدم هيمنة فيدرر طويلا، فرد باوتيستا- اغوت الجميل لمنافسه في المجموعة الثانية، بكسر ارساله ليتقدم 2-1 ومن ثم يفوز بالمجموعة 6-4، ليدفع السويسري الفائز بـ 20 لقبا كبيرا، لخوض المجموعة الثالثة.

وانهار الاسباني في الشوط العاشر من المجموعة الاخيرة الحاسمة، فعندما كانت النتيجة تشير الى تقدم فيدرر 5-4 ارتكب باوتيستا- اغوت ثلاثة أخطاء مباشرة متتالية، ليقدم المجموعة الثالثة والمباراة على طبق من ذهب لمنافسه السويسري.

ويواجه فيدرر في الدور نصف النهائي الفرنسي بيار - هوغ هيربرت الفائز على حامل اللقب الكرواتي بورنا تشوريتش الرابع بنتيجة 7-5 وثم بالانسحاب اثر تعرضه لآلام في الظهر.

ولم يخفِ الفرنسي المصنف 43 عالميا فرحته باللعب امام فيدرر قائلا "لا يمكنني تصديق ما يحصل. سبق لي أن لعبت ضد (الاسباني رافايل) نادال، (البريطاني أندي) موراي و(الصربي نوفاك) ديوكوفيتش، ولكن لم ألعب امام فيدرر".

ورد فيدرر التحية لمنافسه المستقبلي بقوله "أعرف جيدا بيار - هوغ. لا يعتبر فقد من بين افضل اللاعبين في الزوجي، بل في الفردي ايضا، وهي الفئة التي يخوض غمارها هذا العام باهتمام. يعيد الكرة بشكل جيد ويصعد الى الشبكة، ما يجعله من بين الافضل على العشب. آمل أن اتمكن من الفوز عليه".

وسيخوض بيار - هوغ فئة الزوجي إلى جانب البريطاني أندي موراي الذي تعافى من عملية جراحية في وركه في بطولة ويمبلدون التي تنطلق بداية الشهر المقبل.

في المقابل خسر زفيريف أمام غوفان في وقت كان يعتبر من بين المرشحين لاحراز لقب دورة بلاده رغم إصابة تعرض لها في ركبته الإثنين في الدور الأول وأجبرته على الانسحاب من منافسات الزوجي، غير أن الجماهير شاهدت كيف صارع صاحب الارض لرفع مستواه امام غوفان المصنف 33 عالميا.

وكان زفيريف، المصنف خامسا عالميا، قد بلغ ربع النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 2016 و2017 حين بلغ المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام مواطنه فلوريان ماير ثم السويسري روجيه فيدرر.

وارتكب ابن الـ 22 عاما تسعة اخطاء مزدوجة وانقذ كرتين حاسمتين في المجموعة الثالثة، قبل أن يخسر في الشوط الفاصل.

وتأتي هذه الخسارة بعد موسم مخيب للآمال على العشب لزفيريف الذي كان خرج من دور ثمن النهائي في شتوتغارت امام مواطنه داستن براون.

ويأمل الالماني في ان يستعيد مستواه ولياقته قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في الاول من تموز/ يوليو المقبل.

وضرب غوفان موعدا في الدور نصف النهائي السبت مع الإيطالي ماتيو بيريتيني، الفائز على الروسي كارن خاشانوف المصنف ثالثا 6-2 و7-6 (7-4).

واحرز بيريتيني (23 عاما) لقبه الثالث هذا العام في شتوتغارت الاسبوع الماضي، وتقدم للمركز 22 عالميا في تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين.

وقال اللاعب الإيطالي بعد تأهله للدور نصف النهائي "عملت بجهد وادركت اني املك المستوى للعب مثل هذه المباريات".