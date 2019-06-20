دورة هاله: زفيريف الى ربع النهائي رغم الاصابة

لم يجد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا صعوبة تذكر في حجز بطاقته الى الدور ربع النهائي من دورة هاله الألمانية، رغم إصابة تعرض لها في ركبته الإثنين في الدور الأول وأجبرته على الانسحاب من منافسات الزوجي.

واحتاج الألماني البالغ 22 عاما الى ساعة و12 دقيقة لكي يتخطى عقبة الأميركي ستيف جونسون 6-3 و7-5 بعدما حسم الفرصة الأولى له لإنهاء اللقاء لصالحه ومواجهة البلجيكي دافيد غوفان في ربع النهائي.

وأقر زفيريف الذي يبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 2016 و2017 حين وصل حتى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام مواطنه فلوريان ماير ثم السويسري روجيه فيدرر المتوج بلقب هذه الدورة تسع مرات، بأن "الأيام الماضية لم تكن سهلة علي، أنا مسرور لتمكني من التواجد على أرضية الملعب".

وأشار الألماني الى أنه "لو كنت في أي دورة أخرى، لذهبت الى منزلي (بعد الإصابة) من أجل التحضر لبطولة ويمبلدون" ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تبدأ في الأول من تموز/يوليو.

وبلغ ربع النهائي ايضا الإسباني روبرتو باوتيستا السابع والإيطالي ماتيو بيريتيني، بفوز الأول على الفرنسي ريشار غاسكيه 6-1 و6-4 والثاني على مواطنه أندرياس سيبي 4-6 و6-3 و6-2.

ويلعب لاحقا فيدرر المصنف أول مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في المواجهة الثامنة عشرة بينهما حيث تميل الكفة لصالح السويسري برصيد 11 فوزا مقابل 6 هزائم، بينها واحدة على الملاعب العشبية عام 2011 في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون (الوحيدة بينهما على هذه النوعية من الملاعب).

كما أن الفرنسي حسم المواجهتين الأخيرتين أمام فيدرر في نهائي ماسترز كندا للالف نقطة عام 2014 وربع نهائي مونتي كارلو للالف نقطة عام 2016.