دورة هاله: خروج مدفيديف من الدور الأول

وسقط مدفيديف الذي بلغ ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع الماضي في ساعة و34 دقيقة وذلك قبل أسبوعين من انطلاق بطولة ويمبلدون.

واستهل مدفيديف المباراة بطريقة مثالية حيث تقدم 4-1 في المجموعة الأولى، قبل أن يستسلم أمام العودة القوية للألماني الذي كسبها بفضل شوط فاصل.

وفرض شتروف أفضليته في المجموعة الثانية وكسبها 6-3.

ويلتقي شتروف في الدور المقبل مع الأميركي ماركوس جيرون الصاعد من التصفيات والفائز على الكندي فاسيك بوسبيسيل 7-6 (7-4) و7-6 (8-6).

وضرب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم موعداً في الدور الثاني مع السويسري روجيه فيدرر الخامس عندما تغلب على البولندي هوربرت هوركاش 6-3 و7-5 في ساعة و21 دقيقة.

وكان فيدرر المصنف ثامناً عالمياً وحامل لقب الدورة 10 مرات بينها النسختان الأخيرتان 2018 و2019 (تأجلت نسخة العام الماضي بسبب فيروس كورونا)، بلغ الدور الثاني بفوزه على البيلاروسي إيليا إيفاشكا الصاعد من التصفيات 7-6 (7-4) و7-5 الإثنين.

وستكون المباراة الأولى بين فيدرر وأوجيه-ألياسيم.

كما تأهل الروسي أندري روبليف الرابع بتغلبه على مواطنه كارين خاتشانوف 6-3 و7-6 (7-5)، والياباني كي نيشيكوري بفوزه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-3 و2-6 و6-2.

وخرج أيضا الفرنسي غايل مونفيس الثامن بخسارته امام الجنوب إفريقي لويد هاريس 4-6 و4-6.

