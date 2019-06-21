دورة هاله: خروج زفيريف من الدور ربع النهائي

خرج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا من الدور ربع النهائي من دورة هاله الالمانية لكرة المضرب على الملاعب العشبية بخسارته امام البلجيكي دافيد غوفان 6-3 و1-6 و6-7 (7-3).

واعتبر زفيريف من بين المرشحين لاحراز لقب دورة بلاده رغم إصابة تعرض لها في ركبته الإثنين في الدور الأول وأجبرته على الانسحاب من منافسات الزوجي، غير أن الجماهير شاهدت كيف صارع صاحب الارض لرفع مستواه امام غوفان المصنف 33 عالميا.

وكان زفيريف، المصنف خامسا عالميا، قد بلغ ربع النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 2016 و2017 حين بلغ المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام مواطنه فلوريان ماير ثم السويسري روجيه فيدرر.

وارتكب ابن الـ 22 عاما تسعة اخطاء مزدوجة وانقذ كرتين حاسمتين في المجموعة الثالثة، قبل أن يخسر في الشوط الفاصل.

وتأتي هذه الخسارة بعد موسم مخيب للآمال على العشب لزفيريف الذي كان خرج من دور ثمن النهائي في شتوتغارت امام مواطنه داستن براون.

ويأمل الالماني في ان يستعيد مستواه ولياقته قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في الاول من تموز/ يوليو المقبل.

وضرب غوفان موعدا في الدور نصف النهائي السبت مع الإيطالي ماتيو بيريتيني، الفائز على الروسي كارن خاشانوف المصنف ثالثا 6-2 و7-6 (7-4).

واحرز بيريتيني (23 عاما) لقبه الثالث هذا العام في شتوتغارت الاسبوع الماضي، وتقدم للمركز 22 عالميا في تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين.

وقال اللاعب الإيطالي بعد تأهله للدور نصف النهائي "عملت بجهد وادركت اني املك المستوى للعب مثل هذه المباريات".