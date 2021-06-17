دورة هاله: استمرار سقوط المصنفين بخروج زفيريف

ولحق زفيريف، السادس عالميًا، بالسويسري روجر فيدرر الخامس (في البطولة) وحامل اللقب الذي ودّع من الدور ذاته بخسارته أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، والروسي دانييل مدفيديف الأول (في البطولة) الذي ودّع من الدور الأول على يد الألماني يان-لينارد شتروف.

وخرج أيضا الإسباني روبرتو باوتيستا-أغوت السادس والبلجيكي دافيد غوفان السابع والفرنسي غايل مونفيس الثامن.

وحده الروسي أندري روبليف الرابع بقي في المنافسة بين الثمانية الأوائل ببلوغه ربع النهائي حيث سيلاقي الألماني الآخر فيليب كولشرايبر المشارك ببطاقة دعوة.

وقال أومبير الأعسر البالغ من العمر 22 عاماً: "إنه أكبر فوز في مسيرتي الاحترافية"، مضيفا كنت مستقرا جدا ذهنيا، وتمكنت من اللعب بقتالية وهو مجال عملت عليه في الآونة الأخيرة".

ويلتقي أومبير في ربع النهائي مع الأميركي سيباستيان كوردا الفائز على الياباني كي نيشيكوري 2-6 و6-3 و7-5.

