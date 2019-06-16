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كوبا أمريكا 2019
تنس

دورة نوتنغهام: الفرنسية غارسيا تحصد أول ألقابها عام 2019

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أحرزت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة أولى لقبها الأول هذا العام بفوزها الأحد في المباراة النهائية لدورة نوتنغهام الانكليزية لكرة المضرب على الكرواتية دونا فيكيتش الثانية بنتيجة 2-6 و7-6 (7-4) و7-6 (7-4).

Reuters

وهو اللقب السابع في مسيرة غارسيا (25 عاماً) المصنفة 28 عالمياً. 

واحتاجت الفرنسية إلى ثلاث مجموعات لتفرض نفسها أمام خصمتها المصنفة 22 عالمياً على العشب الإنكليزي بعد اقل من شهر من خسارتها نهائي دورة ستراسبورغ الفرنسية.

وحصلت غارسيا على جرعة إضافية من الثقة قبل أسبوعين من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى. وتسعى اللاعبة الفرنسية إلى تعويض خيبة خروجها من الدور الثاني في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام، أمام الصاعدة من التصفيات الروسية آنا بلينكوفا (مصنفة 117). 
                  
 

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