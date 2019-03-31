دورة ميامي: فيدرر يتوج بلقبه الـ101 في مسيرته

واحتاج السويسري البالغ من العمر 37 عاما في طريقه لإحراز لقبه الرابع في ميامي الى ساعة وثلاث دقائق فقط لتخطي عقبة إيسنر المصنف تاسعا عالميا الذي عانى من إصابة في فخذه الأيسر اواخر المباراة.

واللقب هو الثامن والعشرون لفيدرر في دورات الماسترز للألف نقطة التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد بطولات الغراند سلام.

ونجح فيدرر المصنف خامسا عالميا في إبطال مفعول الارسالات الصاروخية لإيسنر، علما بأن السويسري مازح الصحافيين عشية المباراة بقوله "اللعب ضده مثل خوض سلسلة ركلات الترجيح. سأكون حارس مرمى وسأبذل قصارى جهدي لوقف أكبر عدد ممكن من الإرسالات"، مشيرا الى أن "لديه إرسال ليس سهلا قراءته وتوقعه".

ونجح فيدرر في كسر ارسال منافسه في مطلع المباراة، مستغلا الاخطاء المباشرة لإيسنر وأنهى المجموعة الاولى في 25 دقيقة.

واستعاد الاميركي توازنه في المجموعة الثانية وكان ندا عنيدا لفيدرر حتى الشوط التاسع عندما توقف فجأة عن اللعب وطلب العلاج لإصابة في فخذه. ثم اعلم طاقمه بانه لا يستطيع وضع الثقل على فخذه، لكنه أكمل المباراة من دون ان يتمكن من اقلاق راحة فيدرر الذي كان الطرف الأفضل على أي حال.

وقال فيدرر "كانت نهاية المباراة معقدة لأني واجهت خلال مسيرتي مرات عدة منافسا مصابا او مريضا ولم يكن الأمر سهلا، لكن كان يتعين علي مواصلة القيام ما قمت به خلال مجريات المباراة".

وتابع "بدأت المباراة كالحلم في هذا النهائي، لان ذلك سمح لي بأن أخوضها بأريحية وثقة عالية".

واوضح "كان اسبوعا مميزا بالنسبة الي هنا. فبعد 20 عاما من خوضي أول مشاركة لي هنا، أفوز باللقب مجددا. انا فخور جدا لأني بقيت معمرا في الملاعب طوال هذه الفترة".

وباستثناء فوزه الصعب في مستهل مشواره في ميامي ضد المولدافي رادو ألبوت 4-6 و7-5 و6-3، فان فيدرر حقق انتصارات سهلة على باقي منافسيه في الدورة وفاز عليهم جميعا بمجموعتين.

وكانت مشاركة فيدرر في جولته الأميركية مثمرة، لأنه بلغ أيضا نهائي دورة أنديان ويلز للماسترز قبل أن يخسر امام النمسوي دومينيك تييم.

وكان فيدرر توج بلقبه المئة في دورة دبي في شباط/فبراير الماضي. وحده الأميركي الأسطورة جيمي كونورز حقق ألقابا أكثر من السويسري بـ109 لقبا.

يذكر ان فيدرر سيعاود المشاركة في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد غياب دام ثلاث سنوات، على ان يعود للمشاركة في دورات الملاعب الترابية في مدريد الشهر المقبل.