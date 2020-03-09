دورة ميامي ستقام في موعدها رغم فيروس كورونا

وجاء في بيان مقتضب نشره المنظمون على تويتر أن الاستعدادات للدورة التي تقام في الفترة بين 23 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل "تمضي قدما كما هو مقرر".

وقال البيان "إن السلامة مازالت على رأس الأولويات، ونحن نراقب وضع فيروس "كوفيد-19، عن كثب مع المسؤولين المحليين والحكوميين والفيدراليين والمنظمات الصحية في الفترة التي تسبق الدورة (...) بالإضافة إلى ذلك، نعمل مع دورتي المحترفين والمحترفات بأفضل الممارسات الموصى بها ونتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض عن كثب لتوفير بيئة آمنة للمشجعين واللاعبين والموظفين".

ويأتي هذا البيان بعد أقل من 24 ساعة من تصريح منظمي دورة انديان ويلز أولى دورات الماسترز للألف نقطة لدى المحترفين هذا الموسم، وإحدى دورات البريمير الإلزامية لدى المحترفات، حول إلغائها، قبل يومين من بدء المنافسات الرسمية.

وقال المسؤولون إنهم فضلوا عدم إقامة الدورة بالكامل بعد إعلان السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حال طوارئ صحية بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في منطقة وادي كواتشيلا الواقعة الى الشرق من مدينة لوس أنجليس.

وكان منظمو انديان ويلز أكدوا قبل أيام عزمهم على إقامة الدورة كما هو مقرر، على أن يترافق ذلك مع تعزيز إجراءات الوقاية والتعقيم، مثل التشدد في إجراءات التنظيف وارتداء الفتية والفتيات المكلفين جمع الكرات وكل الموظفين والمتطوعين، قفازات واقية.

وأكدت السلطات الصحية في فلوريدا الجمعة وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا، وهما أول حالة وفاة أميركية خارج ولايتي واشنطن وكاليفورنيا الواقعتين على الساحل الغربي.