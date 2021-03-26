دورة ميامي: أوساكا إلى الدور الثالث بصعوبة

وخاضت أوساكا المصنفة ثانية عالميًا مباراتها الأولى منذ تحقيق لقبها الرابع في الغراند سلام، في الدور الثاني في ميامي بعد إعفائها من خوض الأول على غرار المصنفات الـ31 الأوليات الأخريات.

وصعّبت الرياح العاتية الأمور على أوساكا أمام المصنفة 77 عالميًا التي قدمت أداءً مميزًا.

وقالت أوساكا (23 عامًا) بعد الفوز "إنها مباراتي الأولى منذ أستراليا وكنت متوترة قليلًا لذا أردت فقط أن ألعب بشكل جيد".

وتابعت اليابانية الباحثة عن لقب أول في ميامي "أنا سعيدة كوني حسمت الأمور في مجموعتين. لست متأكدة ما إذا كنت متوترة أم أنني لم أكن جاهزة بشكل جيد، لكن قراراتي بشأن بعض الضربات كانت سيئة نوعًا ما".

وأردفت "ولكن أعتقد أني تعلمت (من أخطائي) خلال اللقاء".

ساهمت الإرسالات الساحقة الـ13 التي سددتها في تعويض الأخطاء العديدة التي ارتكبتها اليابانية لتضرب موعدًا مع الصربية نينا ستويانوفيتش المتأهلة من التصفيات والفائزة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 5-7 و7-5 و6-2.

ولحقت أوساكا بالمصنفتين الأولى الأسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب والرومانية سيمونا هاليب الثالثة اللتين بلغتا الدور الثالث بشق النفس بعد أن احتاجتا إلى ثلاث مجموعات.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهلت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المتوجة مؤخرًا بدورة دبي إلى ذات الدور بفوزها على الصينية جينيو وانغ 6-4 و6-1 ، والبلجيكية إليز مرتنز بالنتيجة ذاتها على البريطانية كايتي بولتر.

ولحقت بهما التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة عالميًا بتفوقها على الصينية ساسا شينغ 6-2 و6-1، لتضرب موعدًا مع الأميركية جيسيكا بيغولا التي أسقطت الأسترالية ستورم ساندرز 6-3 و6-4.

كما بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الدور ذاته بفوزها على الإستونية كايا كانيبي 6-4 و6-صفر.

تأهل سهل لمدفيديف

وعبر الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول (في الدورة) عند الرجال بسهولة إلى الدور الثالث بفوزه على التايواني المخضرم لو يين-هسون 6-2، 6-2 في غضون 56 دقيقة فقط.

سدد المصنف ثانيًا عالميًا 9 إرسالات ساحقة وارتكب خطأ مزدوجًا واحدًا ليبلغ الدور التالي حيث سيلتقي الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الأميركي ريلي أوبيلكا 6-4، 6-2.

وقال الروسي (25 عامًا) "تمكنت من الفوز بسهولة وأعتقد أنه في هذه الظروف (الرطوبة والحر)، إنه أمر مهم إذا أردت الوصول بعيدًا. الأمر مختلف في الهواء الطلق، والأجواء الحارة، والكرات مختلفة، كل شيء مختلف".

وتابع "وصلت السبت الفائت لذا كان لدي العديد من الأيام لأتحضر. أحب أن ألعب في هذا الجو الرطب والحار".

وأصبح مدفيديف بعد تتويجه في مرسيليا مؤخرًا وبلوغه نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الفائت، أول لاعب خارج نادي "الأربعة الكبار"، المؤلف من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر الغائبين عن ميامي والبريطاني أندي موراي، يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هيويت في العام 2005.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهل الروسي الآخر كارن خاتشانوف إلى الدور التالي بفوزه على الألماني يانيك هانفمان 6-3، 6-2، إضافة إلى الإسباني روبرتو باوتيستا-أغوت الذي استفاد من انسحاب الجنوب إفريقي لويد هاريس.

وأقصى البريطاني كاميرون نوري البلغاري غريغور ديميتروف بفوز مثير 7-5، 7-5.

كما تأهل الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم على حساب الفرنسي بيار أوغ-إيربير 6-4، 6-4، والأميركي تايلور فريتز على حساب مواطنه ماركوس جيرون 6-2، 6-2.

