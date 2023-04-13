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دوري أبطال أوروبا
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دورة مونتي كارلو: رونه إلى ربع النهائي بانسحاب بيريتيني

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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بكرة المضرب الخميس، انسحاب الإيطالي المصنف 22 عالمياً ماتيو بيريتيني قبيل مباراته في ثمن نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة أمام الدنماركي هولغر رونه الذي ضمن بالتالي تأهله إلى ربع النهائي.

Reuters

وأشار الاتحاد إلى أن بيريتيني الذي خاض ثلاث مجموعات طويلة في ليل الأربعاء ليقصي الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بنتيجة 5-7، 7-6 (7-1)، و6-4 رغم تقدمه 5-0 في المجموعة الأولى، يعاني من أوجاع في "العضلات المائلة".

وعليه، سيلعب رونه البالغ من العمر 19 عاماً للمرة الأولى في ربع نهائي مونتي كارلو، وسيواجه الروسي المصنف خامساً عالمياً دانييل مدفيديف أو الألماني ألكسندر زفيريف (مصنف 16) لحجز مقعد في نصف النهائي.

وكان الدنماركي ظفر بلقب دورة باريس-بيرسي لماسترز الألف العام الماضي، بفوزه في المباراة النهائية على الصربي نوفاك دجوكوفيتش.
                  
 

دورة مونتي كارلو ماتيو بيريتيني هولغر رونه
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