دورة مونتي كارلو: رونه إلى ربع النهائي بانسحاب بيريتيني

وأشار الاتحاد إلى أن بيريتيني الذي خاض ثلاث مجموعات طويلة في ليل الأربعاء ليقصي الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بنتيجة 5-7، 7-6 (7-1)، و6-4 رغم تقدمه 5-0 في المجموعة الأولى، يعاني من أوجاع في "العضلات المائلة".

وعليه، سيلعب رونه البالغ من العمر 19 عاماً للمرة الأولى في ربع نهائي مونتي كارلو، وسيواجه الروسي المصنف خامساً عالمياً دانييل مدفيديف أو الألماني ألكسندر زفيريف (مصنف 16) لحجز مقعد في نصف النهائي.

وكان الدنماركي ظفر بلقب دورة باريس-بيرسي لماسترز الألف العام الماضي، بفوزه في المباراة النهائية على الصربي نوفاك دجوكوفيتش.



