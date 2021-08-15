دورة مونتريال: الإيطالية جورجي تحرز اللقب على حساب بليشكوفا

وفشلت بليشكوفا بالتالي بالثأر من منافساتها المصنفة 71 عالمياً التي تغلبت عليها أيضاً في الدور ثمن النهائي من مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الشهر الماضي.

كما أن الإيطالية منعت بليشكوفا من إحراز اول لقب لها منذ مطلع العام الحالي، علماً بأنه ثالث نهائي تخسره التشيكية بعد بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو الماضي أمام الأسترالية آشلي بارتي، كما في نهائي دورة روما أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

واللقب هو الثالث لجورجي في مسيرتها الاحترافية بعد فوزها في لينتس النمسوية عام 2018 وقبلها بثلاث سنوات في دورة في هولندا.

وسترتقي جورجي بفضل تتويجها في مونتريال إلى المركز الـ35 في تصنيف اللاعبات المحترفات وذلك للمرة الأولى منذ ايار/مايو عام 2019.