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دورة مونتريال: الإيطالية جورجي تحرز اللقب على حساب بليشكوفا

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توجت الإيطالية كاميلا جورجي بطلة لدورة مونتريال الكندية، إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب، بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة 6-3 و7-5 في المباراة النهائية الأحد.

AFP

وفشلت بليشكوفا بالتالي بالثأر من منافساتها المصنفة 71 عالمياً التي تغلبت عليها أيضاً في الدور ثمن النهائي من مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الشهر الماضي.

 كما أن الإيطالية منعت بليشكوفا من إحراز اول لقب لها منذ مطلع العام الحالي، علماً بأنه ثالث نهائي تخسره التشيكية بعد بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو الماضي أمام الأسترالية آشلي بارتي، كما في نهائي دورة روما أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

واللقب هو الثالث لجورجي في مسيرتها الاحترافية بعد فوزها في لينتس النمسوية عام 2018 وقبلها بثلاث سنوات في دورة في هولندا.

وسترتقي جورجي بفضل تتويجها في مونتريال إلى المركز الـ35 في تصنيف اللاعبات المحترفات وذلك للمرة الأولى منذ ايار/مايو عام 2019.

كاميلا جورجي دورة مونتريال كارولينا بليشكوفا
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