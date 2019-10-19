دورة موسكو: بنسيتش آخر المتأهلات الى بطولة الماسترز الختامية

باتت السويسرية بيليندا بنسيتش المصنفة عاشرة عالميا، آخر المتأهلات الى بطولة الماسترز الختامية لموسم اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، ببلوغها السبت نهائي دورة موسكو على حساب الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

وانتزعت السويسرية البالغة من العمر 22 عاما، البطاقة الأخيرة للبطولة التي تستضيفها مدينة شينزين الصينية بين 27 تشرين الأول/أكتوبر والثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، بفوزها على الفرنسية 6-3 و6-4.

وكانت بنسيتش تحتاج الى بلوغ النهائي لتنتزع البطاقة الأخيرة على حساب الهولندية كيكي برتنز. وانضمت بنسيتش التي ستخوض البطولة الختامية للمرة الأولى في مسيرتها، الى كل من الأسترالية آشلي بارتي، التشيكية كارولينا بليسكوفا، اليابانية ناومي أوساكا، الرومانية سيمونا هاليب، الكندية بيانكا أندرييسكو، التشيكية بترا كفيتوفا، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وقالت بنسيتش في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني لرابطة المحترفات "أنا سعيدة جدا لأني بت بين الثمانية الأوليات. كان هذا هدفا هائلا بالنسبة إلي هذا الموسم وحققته في الأمتار الأخيرة".

أضافت "كنت متوترة قبل المباراة، لكن بلوغ النهائي هنا في موسكو (يقام الأحد) هو أيضا أمر مذهل. أنا سعيدة جدا"، معتبرة أنها وملادينوفيتش قدمتا "مستوى جيدا. كل منا تعرف الأخرى جيدا، لذلك كانت المباراة تكتيكية. حاولت أن أركز على نفسي والسيطرة على ما أشعر به".

وتلتقي بنسيتش في المباراة النهائية مع الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا التي تغلبت على التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و6-7 (6-8) و6-1.

ولدى الرجال، بلغ الروسي أندري روبليف والفرنسي أدريان مانارينو المصنفان سادسا وسابعا على التوالي المباراة النهائية، بفوز الأول على الكرواتي مارين سيليتش الثالث 7-5 و6-4، والثاني على الإيطالي أندرياس سيبي 6-3 و6-4.