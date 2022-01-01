دورة ملبورن: رادوكانو تعلن انسحابها للتعافي الكامل من كورونا

وكان من المقرر أن تُشارك البريطانية، البالغة 19 عاماً، في دورة ملبورن التي تنطلق الثلاثاء المقبل، ضمن لائحة تضم أبرز الأسماء على غرار اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً سابقًا.

غير أن رادوكانو قررت الانسحاب عقب التمارين التي أجرتها في ملبورن بارك السبت، لكي تحصل على المزيد من الراحة بهدف التعافي الكلي من "كوفيد-19" بعد أن أثبتت النتائج إيجابية إصابتها خلال دورة أبو ظبي الاستعراضية الشهر الماضي، قبل أن تتبع إجراءات العزل الصحي.

وأفادت البريطانية في بيان مقتضب "توقيت المنافسة في أول حدث في ملبورن هذا الأسبوع مبكر جداً بالنسبة لي بعد أن عدت لتوي من الحجر الصحي".

وتابعت "أتطلّع إلى رؤيتكم في وقت لاحق من هذا الشهر".