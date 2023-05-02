دورة مدريد: نهاية مشوار مدفيديف وروبليف وسابالينكا تحبط مغامرة شريف

وخسر مدفيديف بنتيجة 7-6 (7/1)، 6-4 أمام المصنف 121 عالميًا، فيما تغلب خاتشانوف، المصنف الثاني عشر 7-6 (10/8)، 6-4 على روبليف.

دائمًا ما يُقر مدفيديف، المصنف الثاني في مدريد، بأنه يعاني على الملاعب الترابية وتعرض لهزيمة أخرى أمام كاراتسيف على التراب كما حصل في دورة روما للماسترز قبل عامين، ليعزز الاخير سجل المواجهات المباشرة بينهما الى 2-1.

وتذمّر مدفيديف، الباحث عن لقب خامس هذا الموسم والثاني في دورات الماسترز بعد ميامي، خلال اللقاء من الظل في ملعب أرانتشا سانشيس، الملعب رقم 2 في الدورة.

قال كاراتسيف بعد المباراة "أشعر بحال جيدة، لعبت جيدًا، عليّ فقط أن أركز على كل مباراة. سأستعد للدور المقبل" الذي يواجه فيه الاميركي تايلور فريتز او الصيني جيجن جانغ.

من جهة أخرى، دخل روبليف الى الدورة وهو مرشح للذهاب بعيدًا بعد تتويجه في مونتي كارلو بأول ألقابه في دورات الماسترز وبلوغه نهائي دورة بانيا لوكا البوسنية.

لكن خاتشانوف عرف كيفية ايقاف مواطنه ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة ماسترز على ملاعب ترابية للمرة الاولى في مسيرته، ويتفوق 3-2 في المواجهات المباشرة بينهما.

يواجه تاليًا حامل اللقب الاسباني كارلوس ألكاراس أو الالماني ألكسندر زفيريف الوصيف اللذين يلعبان لاحقًا.

كما بلغ الالماني دانيال ألتماير (92 عالميًا) المتأهل كأحد أفضل الخاسرين من التصفيات، دور الثمانية بفوزه على الاسباني خاومي مونار (88) بنتيجة 6-3، 6-0.



نهاية مغامرة شريف

وأنهت سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، مغامرة شريف (59 عالميًا) في ربع النهائي، بعدما تحتم عليها العودة من تأخر بمجموعة قبل أن تفوز 2-6، 6-2، 6-1 في غضون ساعتين.

وأصبحت شريف التي تبلغ عامها الـ27 الجمعة، أول لاعبة مصرية تبلغ ربع نهائي إحدى دورات الألف، عندما حققت أربعة انتصارات تواليًا في العاصمة الاسبانية، بينها ثلاثة ضد مصنفات.

كما تغلبت في الدور الثالث على المصنفة خامسة عالميًا الفرنسية كارولين غارسيا لتحقق فوزها الاول على إحدى المصنفات الخمس الاوليات في مسيرتها.

وقامت شريف بانطلاقة قوية الثلاثاء ضد سابالينكا في أول مواجهة بينهما، كاسرة إرسالها مرتين في المجموعة الاولى لتحسمها بسهولة لصالحها 6-2.

لكن بداية المجموعة الثانية جاءت مختلفة، إذ تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الاشواط الاربعة الاولى، قبل أن تنجح سابالينكا في الحفاظ على إرسالها لتتقدم 3-2 وتجدد الكسر مرتين وتحسمها 6-2 وتجر المباراة لمجموعة ثالثة حاسمة.

حملت معها الزخم مستفيدة من خبرتها وتقدمت 5-0 قبل أن تنهيها 6-1.

تلتقي في نصف النهائي مع اليونانية ماريا سكاري، التاسعة عالميًا، او الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو.

