دورة مدريد: ميرا أندرييفا تدخل التاريخ وميار شريف تسير بثبات

وباتت أندرييفا، المشاركة ببطاقة دعوة والتي تلعب من دون علم بلادها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ثالث لاعبة تبلغ من العمر 15 عاماً تتأهل إلى الدور الثاني في دورات الألف بعد الأميركيتين كاثرين بيليس عام 2015 وكوكو غوف عام 2019، وكلاهما حققتا ذلك في دورة ميامي.

وأبدت الروسية اليافعة مقاومة هائلة في مواجهة فرنانديز المصنفة 49 عالمياً، إذ أنقذت خمساً من فرص كسر الإرسال الست التي حصلت عليها الكندية، في طريقها لتصبح ثاني لاعبة فقط تبلغ من العمر 15 عاماً تفوز في دورات الألف على إحدى لاعبات نادي الخمسين الأوليات في تصنيف "دبليو تي أيه"، بعد بيليس التي فازت على الكازاخستانية زارينا دياس عام 2015 حين كانت الأخيرة مصنفة 32 عالمياً.

وتلتقي أندرييفا، المصنفة 194 عالمياً والتي تحتفل بعيد ميلادها السادس عشر السبت، في الدور الثاني البرازيلية بياتريز حداد مايا الخميس.

وتعتبر أندرييفا اللاعبة الأصغر سناً حالياً بين المصنفات الـ300 الأوليات، وهي شقت مؤخراً وللمرة الأولى في مسيرتها طريقها إلى نادي المصنفات الـ200 الأوليات.

وفي أبرز النتائج الأخرى الأربعاء، تخطت المصرية ميار شريف الدور الأول لإحدى دورات الألف للمرة الثانية في مسيرتها، مستفيدة من انسحاب الإيطالية كاميلا جورجي في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة.

وخسرت المصرية البالغة 26 عاماً والمصنفة 59 عالمياً المجموعة الأولى 4-6، لكنها ردت بالمثل في الثانية وحسمتها بالنتيجة ذاتها قبل أن تنسحب جورجي في مستهل المجموعة الثالثة، مانحة شريف، الفائزة بلقب دورة بارما الإيطالية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بطاقة العبور إلى الدور الثاني للمرة الثانية في دورات الألف بعد دورة إنديان ويلز عام 2021 حين انتهى مشوارها على يد حداد مايا.





