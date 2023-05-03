دورة مدريد: كوديرميتوفا تبلغ أول نصف نهائي لدورات الألف في مسيرتها

وضربت كوديرميتوفا البالغة من العمر 26 عاماً موعدا في نصف النهائي مع البولندية إيغا شفيونتيك الأولى أو الكرواتية بترا مارتيتش الـ33 واللتين تلتقيان لاحقا.

وقالت كوديرميتوفا: "الفوز على جيسيكا يبدو رائعًا جدا، وأنا فخورة جدًا بنفسي لأن كل مباراة لعبت فيها قرابة ثلاث ساعات" في إشارة الى اضطرارها خوض ثلاث مجموعات في مبارياتها الاربع التي لعبتها حتى الان في مدريد.

وأضافت "واليوم في المجموعة الثانية بدأت اللعب بشكل سيء جداً. لكن قبل المجموعة الثالثة، قلت + فيرونيكا، عليك أن تحاولي تقديم أفضل ما لديك، لأن الجماهير موجودة هنا. أردت أن أظهر لكم بعض الطاقة".

وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميًا واليونانية ماريا ساكَّاري التاسعة أول متأهلتين إلى نصف النهائي الأربعاء بفوزهما على المصرية ميَّار شريف والرومانية إيرينا-كاميليا بيغو تواليا.



