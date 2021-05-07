في المباراة الأولى، وجه زفيريف ضربة موجعة لـ"ملك" الملاعب الترابية قبل ثلاثة أسابيع عن انطلاق بطولته المفضلة رولان غاروس (بين 30 أيار/مايو و13 حزيران/يونيو) عندما أقصاه من الدور ربع النهائي.

وعانى نادال شريك السويسري روجيه فيدرر في الرقم القياسي في عدد الالقاب البطولات الأربع الكبرى (20 لكل منها) وصاحب الرقم القياسي في رولان غاروس (13 لقبا)، الأمرين في مواجهة زفيريف وخسر أمامه للمرة الثالثة في ثماني مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

واستهل نادال المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما كسر إرسال الألماني في الشوط السادس ليتقدم 4-2، لكن الأخير قلب الطاولة بكسبه أربعة أشواط متتالية كسر خلالها إرسال الماتادور مرتين وحسمها في صالحه 6-4 في 49 دقيقة.

واستمرت معاناة نادال في المجموعة الثانية وكسب شوطيها الأولين بصعوبة قبل أن ينجح زفيريف في كسر ارساله في الشوط الخامس ليتقدم 3-2 ثم 4-2 و5-3 قبل أن يحسمها في صالحه 56 دقيقة.

وهي المرة الثانية التي يخرج فيها نادال من ربع نهائي إحدى الدورات الترابية هذا الموسم، بعد الأولى في مونتي كارلو مطلع الشهر الماضي، قبل أن يحرز لقب دورة برشلونة الأسبوع الماضي.

وفي الثانية، قلب تيم الطاولة على إيسنر ليحجز بطاقته الى دور الاربعة وخوض مباراة ثأرية أمام زفيريف الذي حرمه من اللقب عام 2018.

وخرج تيم الباحث عن لقبه الثامن عشر في مسيرته الاحترافية والثاني في الماسترز فائزًا للمرة الثالثة في رابع مواجهة جمعته مع إيسنر حيث جاء الفوز الوحيد للاميركي في بكين عام 2015.

وكان إيسنر (36 عامًا) رجل الارسالات الساحقة، أقصى الروسي أندري روبليف المصنف سابعًا عالميًا في ثمن النهائي مسددًا 29 إرسالا ساحقًا.

وقال تيم (27 عامًا) وصيف نادال في رولان غاروس عامي 2018 و2019 "إنه أحد أفضل مسدّدي الارسالات في التاريخ وخاصة هنا على هذا الارتفاع، الكرة ترتد عاليًا ومن الصعب أن تردها ... تفاجأت من طريقه رده للكرات".

وتابع حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على حساب زفيريف "الزحم تغيّر عندما أنقذت ثلاث فرص لكسر الارسال في المجموعة الثانية".

ورغم أن إيسنر حقق ضربات رابحة أكثر من ضعف التي سدّدها تيم (44 مقابل 20)، إلا أن الاخير استفاد من الأخطاء المباشرة العديدة للأميركي (26 مقابل 10).

وأنهى إيسنر المتوج بـ15 لقبًا في مسيرته الاحترافية المباراة مع 18 إرسالاً ساحقًا مقابل اثنين للنمساوي.

