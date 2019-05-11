دورة مدريد: ديوكوفيتش يتخطى تييم ويبلغ النهائي

ويلتقي ديوكوفيتش في النهائي مع الفائز من اللقاءالذي يجمع في وقت لاحق اليوم بين الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن.

وبحال فوز نادال، سيكون النهائي بمثابة بروفة لنهائي محتمل في بطولة رولان غاروس التي أحرز الماتادور الإسباني لقبها 11 مرة.

ولم يكن فوز ديوكوفيتش سهلا البتة على تييم، فجاءت المجموعتان حماسيتين من الخط الخلفي، ونجح الصربي في حسمهما بصعوبة في شوطين فاصلين "تاي بريك".

وبرغم خسارته، الا ان تييم المصنف خامسا والذي اقصى السويسري العائد الى الاراضي الترابية روجيه فيدرر في ربع النهائي، يعد من ابرز المرشحين للمنافسة في رولان غاروس حيث حقق العام الماضي المركز الثاني أمام نادال.

ومنذ إخلاده للراحة لمدة شهر بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، عانى ديوكوفيتش (31 عاما) بخروج مبكر في انديان ويلز، ميامي ثم مونتي كارلو.

لكن الصربي ذكر الجميع بأنه يحمل لقب آخر ثلاث بطولات كبرى وبمقدوره رفع القابه الى 16 في الغراند سلام، بحال تتويجه في رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في نهاية الشهر الحالي.