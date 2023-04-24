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تنس

دورة مدريد: جابر لن تدافع عن لقبها بسبب الإصابة

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لن تدافع التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، عن لقبها في دورة مدريد للألف التي تنطلق الثلاثاء، بعد أن أعلنت الإثنين انسحابها بسبب "تمزق صغير في ربلة الساق".

Reuters

ونشرت جابر عبر حسابها على تويتر تغريدة جاء فيها "مرحبًا من مدريد...بعد المزيد من الفحوصات الطبية، تبين أنه لدي تمزق صغير في ربلة السابق وسأكون بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجعل التعافي".

وتابعت: "أنا حزينة للإعلان أني لن أتمكن من المنافسة والدفاع عن لقبي في دورة مدريد (...) أتطلع للعودة العام المقبل".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من انسحاب جابر من نصف نهائي دورة شتوتغارت في مستهل مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك التي تعرضت خلالها للإصابة.

وبدا أن جابر (28 عامًا) تعرضت لإصابة في الشوط الأول من المباراة قبل أن تطلب وقتًا طبيًا مستقطعًا وضمدت ساقها. حاولت العودة ولكنها انسحبت بعد شوطين إضافيين عندما تأخرت 3-0.

وحققت جابر العام الماضي في مدريد أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية بتتويجها في العاصمة الإسبانية على حساب الأميركية جيسيكا بيغولا.

خضعت لعملية جراحية بسيطة في شباط/فبراير الماضي واضطرت إلى الانسحاب من دورتي دبي والدوحة قبل أن تعود للمشاركة في دورة إنديان ويلز.
 

دورة مدريد أنس جابر
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