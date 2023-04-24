دورة مدريد: جابر لن تدافع عن لقبها بسبب الإصابة

ونشرت جابر عبر حسابها على تويتر تغريدة جاء فيها "مرحبًا من مدريد...بعد المزيد من الفحوصات الطبية، تبين أنه لدي تمزق صغير في ربلة السابق وسأكون بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجعل التعافي".

وتابعت: "أنا حزينة للإعلان أني لن أتمكن من المنافسة والدفاع عن لقبي في دورة مدريد (...) أتطلع للعودة العام المقبل".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من انسحاب جابر من نصف نهائي دورة شتوتغارت في مستهل مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك التي تعرضت خلالها للإصابة.

وبدا أن جابر (28 عامًا) تعرضت لإصابة في الشوط الأول من المباراة قبل أن تطلب وقتًا طبيًا مستقطعًا وضمدت ساقها. حاولت العودة ولكنها انسحبت بعد شوطين إضافيين عندما تأخرت 3-0.

وحققت جابر العام الماضي في مدريد أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية بتتويجها في العاصمة الإسبانية على حساب الأميركية جيسيكا بيغولا.

خضعت لعملية جراحية بسيطة في شباط/فبراير الماضي واضطرت إلى الانسحاب من دورتي دبي والدوحة قبل أن تعود للمشاركة في دورة إنديان ويلز.

