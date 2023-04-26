دورة مدريد: انسحاب جديد للبريطانية رادوكانو

وكانت البريطانية البالغة 20 عاماً والمصنفة 85 عالمياً راهناً، ستواجه البلغارية فيكتوريا توموفا في العاصمة الإسبانية، قبل مواجهة أخرى محتملة مع البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً في الدور الثاني.

واستُبدلت البريطانية بالنمساوية يوليا غرابهر التي تغلبت على توموفا لتواجه في الدور المقبل شفيونتيك.

وعانت رادوكانو من مشكلات صحية هذه السنة، على غرار إصابة بمعصمها خلال خسارتها في الدور الأوّل من دورة ميامي الأميركية أمام الكندية بيانكا أندرييسكو في آذار/مارس الماضي.

قالت بعد خسارتها في ميامي "أنا قادرة على اللعب في الأمد القصير، لكن الحلول الآنية لا يُعوَّل عليها على الأمد البعيد".

ورادوكانو التي خاضت عشر مباريات فقط هذه السنة فازت في خمس منها، عانت أيضاً من التهاب اللوزتين.

ومنذ إحرازها بشكل مفاجئ لقب فلاشينغ ميدوز كأول لاعبة متأهلة من التصفيات، بدّلت رادوكانو عدة مدربين وهي تعمل راهناً مع سيباستيان ساخس.

ولم تكن الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي عادت إلى الملاعب قبل ثلاثة أسابيع بعد عام من الغياب بسبب الحمل، أفضل حالاً من رادوكانو إذ ودعت بدورها من الدور الأول بالخسارة أمام البيلاروسية المصنفة 47 عالمياً ألياكسندرا ساسنوفيتش 4-6 و5-7.