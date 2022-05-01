دورة مدريد: انتهاء مشوار أوساكا عند الدور الثاني



وقبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، أظهرت أوساكا مجدداً مستواها المتواضع على الملاعب الترابية بخسارتها المباراة في ساعة و28 دقيقة.

ولا يبدو أنّ التحضيرات التي أجرتها المصنفة أولى عالمياً سابقاً والسادسة والثلاثين حالياً على الملاعب الترابية في مايوركا الإسبانية أعطت ثمارها، ما يؤشر إلى أن نتائجها في رولان غاروس لن تكون أفضل من السابق حيث لم تذهب حتى الآن أبعد من الدور الثالث في خمس مشاركات.

ولم تنجح أليابانية البالغة 24 عاماً والفائزة بأربعة ألقاب كبرى في مسيرتها (2 في أستراليا و2 في فلاشينغ ميدوز)، أي لقب حتى الآن على الملاعب الترابية في مسيرتها الاحترافية.

ولم تكن أوساكا الضحية الكبرى الوحيدة الأحد، بل انتهى أيضاً مشوار الإسبانية غاربينيي موغوروسا، بطلة رولان غاروس لعام 2016 وويمبلدون لعام 2017، عند الدور الثاني بخسارة المصنفة سابعة في الدورة أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 3-6 وصفر-6، ما منح الأخيرة بطاقة العبور إلى ثمن النهائي لمواجهة البريطانية المصنفة تاسعة وبطلة فلاشينغ ميدوز 2021 إيما رادوكانو الفائزة بدورها على الأوكرانية الأخرى مارتا كوستيوك 6-2 و6-1.



وفي أبرز النتائج الأخرى، خرجت الأميركية دانييل كولينز المصنفة سادسة بخسارتها أمام الكندية بيانكا أندرييسكو من دون مقاومة 1-6 و1-6، فيما خسرت اليونانية ماريا ساكاري الرابعة أمام الروسية داريا كاساتكينا 6-3 و3-6 و1-6.