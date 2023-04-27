دورة مدريد: اليافعة أندرييفا تواصل المغامرة

ودخلت أندرييفا، المشاركة ببطاقة دعوة والتي تلعب من دون علم بلادها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تاريخ دورات الألف الأربعاء بعدما باتت ثالث لاعبة تبلغ من العمر 15 عاماً تتأهل إلى الدور الثاني في دورات الألف بعد الأميركيتين كاثرين بيليس عام 2015 وكوكو غوف عام 2019، وكلاهما حققتا ذلك في دورة ميامي.

وبفوزها على الكندية ليلى فرنانديز وصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 2021، باتت أندرييفا ثاني لاعبة فقط تبلغ من العمر 15 عاماً تفوز في دورات الألف على إحدى لاعبات نادي الخمسين الأوليات في تصنيف "دبليو تي أيه"، بعد بيليس التي فازت على الكازاخستانية زارينا دياس عام 2015 حين كانت الأخيرة مصنفة 32 عالمياً.

وواصلت الروسية المصنفة 194 عالمياً التي تحتفل السبت بعيد ميلادها السادس عشر، المغامرة الخميس بإقصائها مايا حداد المصنفة 14 عالمياً.

وتلتقي الروسية في الدور المقبل البولندية ماغدا لينيت السابعة عشرة والفائزة على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 7-6 (7-1) و4-6 و6-4.

ولم تجد الأميركية كوري غوف المصنف سادسة عالميًا صعوبة تذكر في حجز بطاقتها إلى الدور الثالث بفوزها على الإسبانية إيريني بورييو 6-4 و6-1، على غرار اليونانية ماريا ساكاري التاسعة والتي تغلبت بدورها على الهولندية أرانتشا روس 6-4 و6-4.

والأمر ذاته ينطبق على اللاتفية يلينا أوستابنكو التاسعة عشرة والفائزة على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-صفر و6-3.

وفي دورة الألف نقطة للماسترز عند الرجال، بلغ المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً و93 حالياً النمساوي دومينيك تيم الدور الثاني بفوزه على البريطاني كايل إدموند 6-4 و6-1، ليواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالمياً والرابع في الدورة.



