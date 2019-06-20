دورة مايوركا: عودة شارابوفا تنتهي عند الدور الثاني

لم تصمد الروسية ماريا شارابوفا طويلا في دورة مايوركا الإسبانية لكرة المضرب، إذ انتهى مشوارها الخميس عند الدور الثاني بخسارتها أمام الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى 2-6 و3-6.

وسجلت شارابوفا (32 عاما ومصنفة أولى عالميا في السابق) في مايوركا عودتها الى الملاعب للمرة الأولى منذ أربعة أشهر بسبب خضوعها لعملية جراحية، وقد تجاوزت الاختبار الأول على حساب السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا، لكنها سقطت في الثاني أمام كيربر في أول مواجهة بينهما منذ الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2018 حين خرجت الألمانية منتصرة ايضا.

وفوز الخميس، كان الرابع تواليا لكيربر على شارابوفا والخامس من أصل تسع مواجهات مع الروسية التي خضعت في شباط/فبراير الماضي لعملية جراحية ثانية في كتفها الأيمن بعد أولى عام 2008، وذلك بعد مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة حيث خرجت من ثمن النهائي على يد الاسترالية أشلي بارتي.

والى جانب كيربر التي تلتقي في ربع النهائي الفرنسية كارولين غارسيا السادسة أو الإسبانية باولا بادوسا، تأهلت أيضا السويسرية بليندا بنشيتش الثالثة والأميركية أماندا أمينسموفا الخامسة، بفوزهما على الأميركية الأخرى شلبي رودجرز 5-7 و6-3 و3-1 ثم بالانسحاب والفرنسية أليزيه كورنيه 6-2 و6-4 تواليا.