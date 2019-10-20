دورة لوكسمبورغ: لقب أول لأوستابنكو منذ 2017

توجت اللاتفية يلينا أوستابنكو بلقبها الأول في دورات رابطة المحترفات منذ عامين، بفوزها في نهائي دورة لوكسمبورغ على الالمانية جوليا جورج بنتيجة 6-4 و6-1 الاحد.

ويأتي هذا اللقب لأوستابنكو (22 عاما) بعد أسبوع على سقوطها في نهائي دورة لينتس النمسوية أمام الأميركية اليافعة كوري "كوكو" غوف التي حققت أول ألقابها الاحترافية في عمر الخامسة عشرة.

ونجحت أوستابنكو التي برزت عالميا لدى إحرازها لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، في العام 2017، بكسر إرسال منافستها في أربع مناسبات لتحقق لقبها الثالث في مسيرتها الاحترافية.

وهو اللقب الأول للاتفية منذ دورة سيول الكورية في أيلول/سبتمبر 2017.

وقالت أوستابنكو "بالطبع من الرائع أن أنهي الموسم بالفوز بلقب، لا سيما في الدورة الأخيرة (...) لقد لعبت جيدًا اليوم"، مضيفة "بعدما بلغت النهائي الأسبوع الماضي، دخلت الى هذه الدورة بثقة أكبر".

وستدخل أوستابنكو المصنفة 63 عالميا حاليا، نادي الخمسين الأوليات في تصنيف رابطة المحترقات الذي سيصدر الاثنين.