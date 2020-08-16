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دوري أبطال أوروبا
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دورة لكزينغتون: بريدي تحرز باكورة ألقابها

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أحرزت الأميركية جنيفر بريدي باكورة ألقابها في مسيرتها بفوزها على السويسرية جيل تيخمان 6-3 و6-4 في المباراة النهائية الأحد في طريقها للتتويج بدورة لكزينغتون الأميركية في كرة المضرب.

AFP

ولم تخسر بريدي أي مجموعة طوال مشاركتها في هذه الدورة التي أقيمت من دون جمهور.

وقالت بريدي بعد تتويجها "إنه لأمر رائع ان تُتوج بأول لقب في مسيرتك في بلدك وبالتالي فإنه انجاز كبير بالنسبة لي وأنا سعيد للغاية به".

في المقابل، منيت تيخمان بأول خسارة لها في مباراة نهائية بعد تتويجها في دورتي براغ وباليرمو عام 2019.

وشاركت في الدورة النجمة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس لكنها خرجت في الدور ربع النهائي امام مواطنتها شيلبي رودجرز.

وأقيمت النسخة الأولى من دورة لكزينغتون في ولاية كنتاكي من دون جمهور، وهي الاولى على الاراضي الاميركية منذ استئناف نشاط الكرة الصفراء الذي توقف في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19". 
                  
                  
 

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