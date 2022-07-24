دورة غشتاد: رود يحتفظ باللقب بفوزه على بيريتيني

وقلب وصيف النسخة الأخيرة من بطولة فرنسا المفتوحة، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، تأخره في مجموعة إلى فوز مدوٍ بعد ساعتين و34 دقيقة، فبعدما فاز بالثانية بالشوط الفاصل "تاي بريك"، حسم اللقاء في المجموعة الثالثة الحاسمة أمام بطل 2018 بكسر إرساله مرتين.

وخاض رود، المصنف خامساً عالمياً، النهائي الخامس له هذا الموسم، محرزاً لقبه الثالث بعد دورتي جنيف وبوينس أيرس، والتاسع في مسيرته من أصل 13 مباراة نهائية.

وحقق رود (23 عاماً) هذا العام ثنائية الفوز في جنيف وغشتاد عامين توالياً، حيث حقق على الأراضي السويسرية فوزه الـ 16 توالياً.

قال النرويجي الذي فاز بأربعة ألقاب في مسيرته في سويسرا "هناك قصة كبيرة هنا مع روجيه فيدرر، وهو مرجع لي وللعديد من اللاعبين في العالم. أنا أستمتع دائماً بالمجيء إلى سويسرا وغشتاد".

وهي المواجهة الخامسة بين اللاعبين، حيث تميل الكفة لصالح رود المتقدم بالنتيجة 3-2.

في المقابل، شارك الإيطالي المصنف 15 عالمياً في دورته الأولى، منذ اضطراره للانسحاب من بطولة ويمبلدون العشبية لاصابته بفيروس كورونا.

وبلغ بيريتيني (26 عاماً) النهائي الحادي عشر في مسيرته، لكنه فشل في إحراز لقب ثالث توالياً، بعد تتويجه على العشب في كوينز وشتوتغارت لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 12.