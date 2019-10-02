دورة طوكيو: دجوكوفيتش إلى ربع النهائي دون معاناة

ورغم خسارته إرساله في الشوط التاسع من المجموعة الثانية ما سمح لمنافسه بالتقدم 5-4، بدا دجوكوفيتش الذي يخوض مشاركته الأولى منذ اضطراره للانسحاب من مباراته أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية أوائل الشهر الماضي بسبب اصابة في كتفه الأيسر، متحكماً باللقاء وخرج منه منتصراً دون معاناة تذكر.

ويأمل الصربي البالغ من العمر 32 عاماً الذهاب حتى النهاية والفوز بلقبه الرابع هذا الموسم، بعدما توّج بطلاً لأستراليا المفتوحة ودورة مدريد الألف نقطة للماسترز وبطولة ويمبلدون الإنكليزية، لتعزيز صدارته لتصنيف المحترفين المهددة من غريمه الإسباني رافاييل نادال بطل فلاشينغ ميدوز.

ولا يشارك نادال في أي دورة هذا الأسبوع لكنه سيحاول الفوز بلقب دورة شنغهاي الألف نقطة للماسترز الأسبوع المقبل، على غرار دجوكوفيتش الذي يلتقي في ربع نهائي طوكيو الفائز من مباراة الياباني الآخر يوشيهيتو نيشيوكا والفرنسي لوكا بوي.

وفي أبرز نتائج الأربعاء، بلغ البلجيكي دافيد غوفان المصنف الدور الثاني بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 1-6 و7-6 (10-8) و6-صفر، فيما انتهى مشوار المصنف الأسترالي أليكس دي مينور، الفائز الأحد في دورة جوهاي الصينية بلقبه الثالث لهذا العام وفي مسيرته، عند الدور الأول بخسارته أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس 3-6 و7-6 (8-6) و6-7 (8-10).