دورة شينزين: موغوروزا إلى ربع النهائي

وحقّقت الإسبانية غاربين موغوروزا فوزين متتاليين للمرة الأولى منذ بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي

وقالت موغوروزا المصنفة أولى عالمياً سابقاً وصاحبة لقبين كبيرين في بطولات الغراند سلام "كل مباراة في غاية الأهمية وأمر رائع أن استهل العام الحالي في هذه الدورة وخوض أكبر عدد من المباريات".

وكانت موغوروزا تغلبت على منافستها الصينية الشابة وانغ جينيو بصعوبة 3-6 و6-3 و6-صفر في الدور الأول.

وتخوض موغوروزا غمار هذه الدورة بعد غيابها عن الملاعب منذ خروجها مبكراً من دورة بكين أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وتحاشت موغوروزا بالتالي مصير السويسرية بليندا بنسيتش المصنفة أولى في البطولة والبيلاروسية أرينا سابالنكا حاملة اللقب العام الماضي، واللتين خرجتا مبكراً الثلاثاء.