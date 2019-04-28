دورة شتوتغارت: كفيتوفا تتوج بطلة وتحرم كونتافيت من ثاني القابها

وباتت كفيتوفا، الفائزة بدورة سيدني الاسترالية في كانون الثاني/يناير الماضي، أول لاعبة تحرز لقبين هذا العام.

وقبل دورة شتوتغارت، توجت الدورات الـ 18 السابقة في عام 2019، 18 لاعبة مختلفة.

ورفعت كفيتوفا (29 عاما)، الفائزة ببطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، عامي 2011 و2014، رصيدها الى 27 لقبا في مسيرتها الاحترافية.

ونوهت الفائزة بالحضور الجماهيري الكثيف قائلة "من الرائع رؤية المدرجات ممتلئة كل يوم".

في المقابل، ما تزال كونتافيت (23 عاما) تسعى خلف لقبها الثاني منذ بدايتها الاحترافية، والأول يعود الى عام 2017 في دورة تسهرتوغنبوش الهولندية.