دورة شتوتغارت: شفيونتيك تحتفظ باللقب

وفازت شفيونتيك على منافستها 6-3 و6-4 على ملاعب شتوتغارت الترابية، لتواصل استعداداتها للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في أيار/مايو المقبل.

وتمكنت شفيونتيك، التي تحمل أيضاً لقب فلاشينغ ميدوز (أميركا المفتوحة)، من كسر إرسال سابالينكا في آخر المجموعة الأولى وفي افتتاح الثانية، لتحقق فوزاً مثيراً.

وبالتالي، باتت البولندية البالغة 21 عاماً، أول لاعبة تحقق لقبين متتاليين في شتوتغارت منذ الألمانية أنجليك كيربر في 2015 و2016.

كما أن هذه المباراة النهائية كانت الأولى التي تجمع المصنفة أولى مع المصنفة ثانية عالمياً على الملاعب الترابية منذ نهائي رولان غاروس 2013، عندما فازت الأميركية سيرينا وليامس على الروسية ماريا شارابوفا.





