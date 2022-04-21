دورة شتوتغارت: جابر وبادوسا وجهًا لوجه في ربع النهائي



وحققت جابر فوزها الثالث في خامس مواجهة مع الروسية داريا كاساتكينا (26 عالميًا) بتفوقها عليها 6-3، 6-3 والثالث لبادوسا في رابع لقاء مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (19) بصعوبة 6-2، 4-6، 7-6 (7/4).



وكانت جابر، المصنفة سابعة في الدورة، عادت من تأخر بمجموعة الثلاثاء ضد التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا قبل أن تحسم الأمور لصالحها في أولى مشاركاتها في شتوتغارت.

ووصلت جابر (27 عامًا) قبل أسبوعين إلى نهائي دورة تشارلستون وخسرته ضد السويسرية بليندا بنتشيتش، كان الخامس لها في مسيرتها الاحترافية، علمًا أنّ التونسية تبحث عن لقبها الثاني في مسيرتها بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنكليزية العام الفائت عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا في دورات رابطة المحترفات.

أما بادوسا، المصنفة ثانية في الدورة التي تقدم مستويات مميزة منذ الموسم الماضي ما سمح لها بالتقدم هذا العام إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، هو الأعلى في مسيرتها، فتسعى للقبها الثاني هذا العام بعد تتويجها بدورة سيدني في بدايته.

وسبق لبادوسا وجابر أن تواجهتا ثلاث مرات وكان الفوز من نصيب الإسبانية في مناسبتين، آخرهما في نصف نهائي إنديان ويلز لدورات الألف العام الماضي قبل أن تمضي وتحقق اللقب.