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تنس

دورة شتوتغارت: جابر تعود من بعيد وتبلغ ربع النهائي

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عادت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، من تأخر بمجموعة وفازت على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-1، 5-7، 3-6 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة شتوتغارت لكرة المضرب.

Reuters

وتخوض جابر المنافسات في شتوتغارت بعد تتويجها منذ قرابة العشرة أيام باللقب الرابع في مسيرتها في دورة تشارلستون الأميركية.

وبعد أن أعفيت من الدور الأول على غرار المصنفات الأربع الأوليات، عانت جابر في المجموعة الأولى وخسرتها بنتيجة كاسحة وعادت من تأخر 5-3 في الثانية قبل أن تقلب الطاولة على منافستها.

وتلتقي جابر تاليًا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة وبطلة إنديان ويلز، أو البرازيلية بياتريز حداد.

كما تأهلت أرينا سابالينكا، الثانية عالميًا وبطلة أستراليا المفتوحة، إلى ربع النهائي بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 6-2، 6-3.
 

أنس جابر دورة شتوتغارت يلينا أوستابنكو
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