دورة شتوتغارت: جابر تعود من بعيد وتبلغ ربع النهائي

وتخوض جابر المنافسات في شتوتغارت بعد تتويجها منذ قرابة العشرة أيام باللقب الرابع في مسيرتها في دورة تشارلستون الأميركية.



وبعد أن أعفيت من الدور الأول على غرار المصنفات الأربع الأوليات، عانت جابر في المجموعة الأولى وخسرتها بنتيجة كاسحة وعادت من تأخر 5-3 في الثانية قبل أن تقلب الطاولة على منافستها.

وتلتقي جابر تاليًا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة وبطلة إنديان ويلز، أو البرازيلية بياتريز حداد.



كما تأهلت أرينا سابالينكا، الثانية عالميًا وبطلة أستراليا المفتوحة، إلى ربع النهائي بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 6-2، 6-3.

