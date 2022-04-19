دورة شتوتغارت: جابر تعود من تأخر مجموعة وتبلغ الدور الثاني من قبل AFP April 19, 2022 21:04 عادت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، من تأخر بمجموعة لتحسم مباراتها ضد التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا بنتيجة 4-6، 6-2، 6-3 وتبلغ الدور الثاني من دورة شتوتغارت لكرة المضرب. AFP وتلتقي جابر في الدور الثاني مع الأميركية كوكو غوف (16) أو الروسية داريا كاساتكينا (26). أنس جابر دورة شتوتغارت ماركيتا فوندروتشوفا السابق تسيتسيباس يحافظ على مركزه وتقد اقرأ التالي ar آخر الأحداث April 19, 2022 21:04 جابر تبلغ ثاني أدوار دورة شتوتغارت April 19, 2022 19:27 تيم يخسر مع عودته إلى المنافسات بعد غياب 10 أشهر April 19, 2022 14:39 كودرا يودع بطولة برشلونة من الدور الأول April 18, 2022 15:41 عودة نادال إلى التمارين بعد شهر من إصابته April 18, 2022 12:26 تسيتسيباس يحافظ على مركزه وتقدم ملحوظ لفوكينا April 17, 2022 16:24 تسيتسيباس يحافظ على لقبه بطلاً لدورة مونتي كارلو April 17, 2022 12:53 سيدات أميركا يصعدن إلى نهائيات كأس بيلي جين كينغ April 16, 2022 19:28 تسيتسيباس يتخطّى زفيريف ويبلغ نهائي "مونتي كارلو" April 16, 2022 17:34 دافيدوفيتش إلى نهائي مونتي كارلو April 15, 2022 22:18 زفيريف يتجاوز سينر ويبلغ نصف النهائي آخر الأحداث April 19, 2022 21:04 جابر تبلغ ثاني أدوار دورة شتوتغارت April 19, 2022 19:27 تيم يخسر مع عودته إلى المنافسات بعد غياب 10 أشهر April 19, 2022 14:39 كودرا يودع بطولة برشلونة من الدور الأول April 18, 2022 15:41 عودة نادال إلى التمارين بعد شهر من إصابته April 18, 2022 12:26 تسيتسيباس يحافظ على مركزه وتقدم ملحوظ لفوكينا April 17, 2022 16:24 تسيتسيباس يحافظ على لقبه بطلاً لدورة مونتي كارلو April 17, 2022 12:53 سيدات أميركا يصعدن إلى نهائيات كأس بيلي جين كينغ April 16, 2022 19:28 تسيتسيباس يتخطّى زفيريف ويبلغ نهائي "مونتي كارلو" April 16, 2022 17:34 دافيدوفيتش إلى نهائي مونتي كارلو April 15, 2022 22:18 زفيريف يتجاوز سينر ويبلغ نصف النهائي