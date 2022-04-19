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تنس

دورة شتوتغارت: جابر تعود من تأخر مجموعة وتبلغ الدور الثاني

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عادت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، من تأخر بمجموعة لتحسم مباراتها ضد التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا بنتيجة 4-6، 6-2، 6-3 وتبلغ الدور الثاني من دورة شتوتغارت لكرة المضرب.

AFP

وتلتقي جابر في الدور الثاني مع الأميركية كوكو غوف (16) أو الروسية داريا كاساتكينا (26).


                  

أنس جابر دورة شتوتغارت ماركيتا فوندروتشوفا
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