دورة شتوتغارت: جابر تعود من تأخر مجموعة وتبلغ الدور الثاني

من قبل AFP April 19, 2022 21:04 عادت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، من تأخر بمجموعة لتحسم مباراتها ضد التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا بنتيجة 4-6، 6-2، 6-3 وتبلغ الدور الثاني من دورة شتوتغارت لكرة المضرب.