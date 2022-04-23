دورة شتوتغارت: اللقب بين شفيونتيك وسابالينكا

وواصلت شفيونتيك التي استفادت من اعتزال الأسترالية آشلي بارتي للتربع على صدارة تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، مسلسل انتصاراتها المتتالية التي وصلت الى 22 بتخطيها الروسية ليودميلا سامسونوفا بصعوبة بالغة 6-7 (4-7) و6-4 و7-5.

واحتاجت ابنة العشرين عاماً التي فاجأت العالم في 2021 بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس، إلى ثلاث ساعات وثلاث دقائق لكي تتخطى سامسونوفا وتبلغ النهائي الرابع توالياً، على أمل تكرار سيناريو دورات قطر توتال، وإنديان ويلز وميامي حين توجت بألقابها، رافعة رصيدها إلى ستة في مسيرتها الاحترافية.

لكن مهمة ابنة العشرين عاماً لن تكون سهلة في النهائي الثامن في مسيرتها، إذ تواجه سابالينكا المصنفة ثالثة في البطولة التي أنهت مشوار الإسبانية باولا بادوسا الثانية وبلغت النهائي الأول لها في 2022 بالفوز عليها 7-6 (7-5) و6-4.

وبعد مباراتها الماراثونية في ربع النهائي ضد التونسية أنس جابر التي خسرت في النهاية 6-7 (9-11) و6-1 و3-6، انحنت بادوسا، المصنفة ثالثة عالمياً، أمام سابالينكا لينتهي مسعاها لإحراز لقب ثانٍ هذا الموسم بعد أن توجت بطلة لدورة سيدني في بدايته.

واحتاجت سابالينكا الى ساعة و40 دقيقة لكي تحسم مواجهتها مع بادوسا وتبلغ النهائي للعام الثاني توالياً، على أمل أن تكون أكثر توفيقاً هذه المرة من أجل الفوز بلقبها الحادي عشر، بعدما خسرت في نهائي 2021 أمام الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي.

وستتواجه سابالينكا في النهائي السادس عشر في مسيرتها للمرة الثالثة مع شفيونتيك التي أزاحت البيلاروسية من ربع نهائي بطولة قطر في طريقها إلى اللقب، لتثأر لخسارتها العام الماضي أمامها في دور المجموعات لبطولة "دبليو تي أيه" الختامية.

