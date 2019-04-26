دورة شتوتغارت: أوساكا تفلت من الخروج وتبلغ نصف النهائي



الى ذلك قلبت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة ثالثة، تأخرها بالمجموعة الاولى أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا إلى فوز بنتيجة 2-6 و6-2 و6-3 وتأهلت بدورها الى نصف النهائي.

في المباراة الاولى، ضمنت اليابانية البالغة 21 عاما الاحتفاظ بصدارة الترتيب العالمي للاعبات المحترفات مع نهاية هذه الدورة، ولكنها احتاجت إلى بذل أقصى جهودها للتخلص من منافستها بعدما فازت بالمجموعة الاولى بسهولة 6-3.

وفي المجموعة الثانية وقعت أوساكا في أخطائها المباشرة المتكررة لتخسرها امام المصنفة 25 عالميا 4-6، قبل أن تجد نفسها على مشارف الخروج عندما كانت فيكيتش ترسل لحسم المباراة لصالحها والنتيجة تشير إلى تقدمها 5-1 في المجموعة الثالثة.

وحافظت أوساكا على برودة أعصابها ونجحت في قلب النتيجة لصالحها وكسر إرسال منافستها على التوالي، لتحسم المباراة بالشوط الفاصل 7-6 (7-4).

وتأهلت أوساكا الى نصف النهائي لإحدى الدورات للمرة الاولى منذ فوزها ببطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، مطلع العام الحالي، علما بأنها خرجت من دورات دبي وإنديان ويلز وميامي.

وقالت أوساكا "قلت لنفسي أنني لا أريد أن أخرج من هنا مع الشعور بالندم"، مؤكدة أنها كانت "متوترة" وأنها قدمت لنفسها "الأعذار"، قبل أن تنجح في قلب الامور على منافستها.

واضافت "إنها اول مباراة لي في الدور نصف النهائي على الملاعب الترابية، لذا الامر جيد".

وتابعت "لا أعلم لماذا يقول الناس أنني أقدم موسما مخيبا"، موضحة "فزت ببطولة أستراليا، صحيح؟".

وتلعب اليابانية إما مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة 61 عالميا أو الإستونية أنيت كونتافيت الخامسة عشرة واللتين تلتقيان في وقت لاحق اليوم.

كفيتوفا تلتقي برتنز

وحققت سيفاستوفا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كسرت ارسال منافستها التشيكية مرتين وتقدمت 4-صفر في طريقها لحسم المجموعة الاولى لصالحها.

غير أن كفيتوفا ردت بقوة لتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة وبالمباراة، وتصل الى الدور نصف النهائي في شوتغارت للمرة الثالثة في مسيرتها.

وقالت الفائزة "كانت (مباراة) صعبة اليوم، ولكني سعيدة جداً لأني في الدور نصف النهائي. أشعر بأني بحالة جيدة".

وضربت كفيتوفا موعدا في الدور نصف النهائي السبت مع الهولندية كيكي برتنز الفائزة على الألمانية أنجليك كيربر 6-3 و6-4.

وكانت كفيتوفا عبرت في وقت سابق عن خشيتها من احتمال مواجهة صاحبة الارض كيربر قائلة "في حال لعبت أمام أنجي في الدور نصف النهائي، سيكون أشبه بمباراة في كأس الاتحاد، لأن الجماهير ستكون خلفها".