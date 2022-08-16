دورة سينسيناتي: موراي يهزم فافرينكا في "معركة المخضرمين"

وتواجه موراي، ابن الـ 35 عاماً، وفافرينكا الذي يكبره بعامين للمرة الـ 22 في مسيرتيهما، حيث يعاني الأوّل المتوج في ويمبلدون (2013 و2016) والولايات المتحدة (2102) والثاني الفائز في أستراليا (2014) وفرنسا (2015) والولايات المتحدة (2016) للعودة إلى أعلى مستوى في عالم الكرة الصفراء، بعد معاناة طويلة مع الاصابات في الأعوام الماضية.

وكان موراي خسر في الدور الأول لدورة واشنطن وفي مونتريال الكندية الألف نقطة للماسترز الأسبوع الماضي، في حين حقق فافرينكا الذي تراجع للمرتبة 306 عالمياً آخر فوز له في دورة كوينز اللندنية على الملاعب العشبية في حزيران/يونيو، علماً أن آخر انتصار له على الملاعب الصلبة يعود إلى بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

تأهل كاميرون نوري

وانضم البريطاني كاميرون نوري، المصنف تاسعاً في البطولة، إلى قائمة المتأهلين للدور الثاني بفوزه على الدنماركي هولغر رونه 7-6 (7-5) و4-6 و6-4.

كما فاز الكرواتي مارين تشيليتش، المتوج باللقب عام 2016 على الاسباني خاومي مونار 6-3 و6-3، فيما كان حظ مواطن الأخير روبرتو باوتيستا الخامس عشر في البطولة أفضل، إذ قلب تأخره بمجموعة أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو إلى فوز 6-7 (5-7) و6-4 و6-2.

وفاز الأميركي جون إيسنر الذي وصل إلى نهائي عام 2013 وخسر أمام الاسباني رافايل نادال على الفرنسي بنجامان بونزي 7-6 (13-11) و3-6 و7-6 (7-1).

وخسر الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف 12 ووصيف بطولة ويمبلدون 2021، مباراته الثانية توالياً على الملاعب الصلبة أمام الفرنسي فرنسيس تيافو 6-7 (3-7) و6-4 و6-7 (5-7).

ريباكينا تقصي شريف

لدى السيدات، فازت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المتوجة في ويمبلدون هذا العام على المصرية ميّار شريف 6-3 و6-2.

وضربت المصنفة 25 عالمياً موعداً مع الاسبانية غاربينيي موغوروسا الثامنة والفائزة في عام 2017.

ورفعت الكازاخستانية البالغة 23 عاماً من مستوى لعبها في المجموعة الثانية التي حسمتها لصالحها مع 4 ارسالات ساحقة و13 كرة فائزة أمام شريف.

قالت ريباكينا "كنت بطيئة في البداية ولكن استعدت نمطي وارسلت بطريقة جيدة".

